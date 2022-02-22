Отправлено: - 00:25

111:

Где?

111:

тоже теперь люблю Путина

serg kost:

Это что же выходит?! На квартиры, по его словам, он накопил. А на стиральную машинку нет...

elektron:

Ну вы тогда тоже сообщите блюстителям порядка, что бы население в бирюзовых футболках, больше не задерживали.

elektron:

Не вводите чела в заблуждение, он и так уже сомневается.

Цитата:Щас позвонил, говору, Владим Владимирович, тут некий персонаж с пивной алкогольной зависимостью интересуется, ты где?Он говорит,-в Кремле! А в чем вопрос?Цитата:А и кто теперь тогда любит твою кухарку?Цитата:Чертов финансовый гений не пропьешь! Купить квартиры в челябинске чтобы взять кредит на стиралку чтобы постирать трусы...Цитата:Они только в голубых задерживаютЦитата:Не может отличить рудненское пиво от карагандинского!?