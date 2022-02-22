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≡ Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
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По словам эксперта, решение России признать независимость ДНР и ЛНР негативно повлияет на курс казахстанской валюты. Также он прокомментировал призывы некоторых пользователей соцсетей, которые советуют "побыстрее понабрать кредиты и закупиться".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15372
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:18
#30
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Цитата:
abaika95:
Незачто Надеюсь холодьник полон?

Само собой. И оба морозильника и кладовка. И опа в тепле ;-) и тут так тихо :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
643
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:25
#31
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Цитата:
111:
Где?

Щас позвонил, говору, Владим Владимирович, тут некий персонаж с пивной алкогольной зависимостью интересуется, ты где?
Он говорит,-в Кремле! А в чем вопрос?
Цитата:
111:
тоже теперь люблю Путина

А и кто теперь тогда любит твою кухарку?
Цитата:
serg kost:
Это что же выходит?! На квартиры, по его словам, он накопил. А на стиральную машинку нет...

Чертов финансовый гений не пропьешь! Купить квартиры в челябинске чтобы взять кредит на стиралку чтобы постирать трусы...
Цитата:
elektron:
Ну вы тогда тоже сообщите блюстителям порядка, что бы население в бирюзовых футболках, больше не задерживали.

Они только в голубых задерживают
:lol:
Цитата:
elektron:
Не вводите чела в заблуждение, он и так уже сомневается.

Не может отличить рудненское пиво от карагандинского!?
:-o
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