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Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43619
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
По словам эксперта, решение России признать независимость ДНР и ЛНР негативно повлияет на курс казахстанской валюты. Также он прокомментировал призывы некоторых пользователей соцсетей, которые советуют "побыстрее понабрать кредиты и закупиться".
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Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:24
Цитата:
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...
abaika95:
Почему гос флаг РФ это флаг РОА?
Почему гос флаг РФ это флаг РОА?
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15368
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:41
Цитата:
Хахаха, спасибо, польщен
abaika95:
Нормальные украинцы давно уже в Канаде
Нормальные украинцы давно уже в Канаде
Хахаха, спасибо, польщен
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2617
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 22:02
Цитата:
Индекс Биг Мака.
Цитата:
Нарышкин, глава ВР России, спотыкаясь и запинаясь, ( как будто выпимши) уже присоединил и ДНР и ЛНР.
Skeptic:
Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.
Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.
Индекс Биг Мака.
Цитата:
Змея Подколодная:
никуда не присоединяет))
никуда не присоединяет))
Нарышкин, глава ВР России, спотыкаясь и запинаясь, ( как будто выпимши) уже присоединил и ДНР и ЛНР.
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:03
Цитата:
Потомучто голубой цвет символ мира,тюрков и поуеховших немцев в Германию))) Цитата:
Незачто
Надеюсь холодьник полон?
drakon:
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...
Потомучто голубой цвет символ мира,тюрков и поуеховших немцев в Германию))) Цитата:
maxsaf:
Хахаха, спасибо, польщен
Хахаха, спасибо, польщен
Незачто
Надеюсь холодьник полон?
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:04
Цитата:
Ну троллям из бункера под Охта центром не понять конечно
Цитата:
Зачем русским это мордовское королевство?
viktorian85:
Их там миллион живёт. Мало оказывается нормальных украинцев. Ну так по крайней мере тролль с кз пишет.
Их там миллион живёт. Мало оказывается нормальных украинцев. Ну так по крайней мере тролль с кз пишет.
Ну троллям из бункера под Охта центром не понять конечно
Цитата:
viktorian85:
Ну значит как я и говорил. Присоединятся к РФ.
Ну значит как я и говорил. Присоединятся к РФ.
Зачем русским это мордовское королевство?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2617
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 22:05
Цитата:
Бирюзовый - так написано в официальном описании флага.
drakon:
голубой?.
голубой?.
Бирюзовый - так написано в официальном описании флага.
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:53
Цитата:
А вот, сказал - абайка95...
abaika95:
Потомучто голубой цвет символ мира,тюрков
Потомучто голубой цвет символ мира,тюрков
А вот, сказал - абайка95...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 640
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 23:27
Непонимаю, от слова-завсем!
Зачем брать интервью от незавимых экспердов, тем более непонятно от чего они независят. То ли от чудесной чуйской анаши, толи от чудесной настойки боярышника.
Ведь под рукой есть свои, домарощщенные!
Можно же у них спросить! У отцтыфрованного, как прореживать репу при вырещивании ее в домашних условиях на подоконнике. У Облайки, как стирать белье в стиральной машине взятой в кредит.
Цитата:
Без намеков, плз, не голубой, а бирузовый!
Зачем брать интервью от незавимых экспердов, тем более непонятно от чего они независят. То ли от чудесной чуйской анаши, толи от чудесной настойки боярышника.
Ведь под рукой есть свои, домарощщенные!
Можно же у них спросить! У отцтыфрованного, как прореживать репу при вырещивании ее в домашних условиях на подоконнике. У Облайки, как стирать белье в стиральной машине взятой в кредит.
Цитата:
drakon:
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...
Без намеков, плз, не голубой, а бирузовый!
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 23:28
Цитата:
Голубой, цвет неба, цвет души..
drakon:
вот, сказал - абайка95
вот, сказал - абайка95
Голубой, цвет неба, цвет души..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8738
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 23:31
Цитата:
Значит я дальтоник?
Don Julio:
Без намеков, плз, не голубой, а бирузовый!
Без намеков, плз, не голубой, а бирузовый!
Значит я дальтоник?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 932
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 23:41
Цитата:
Причём стоимость этой стиралки равна месячной оплате от одной квартиры.
Это что же выходит?!
На квартиры, по его словам, он накопил.
А на стиральную машинку нет...
Были свободные деньги в 2014 году, и кончились в 2021-м?
Мутная история...
Don Julio:
У Облайки, как стирать белье в стиральной машине взятой в кредит.
У Облайки, как стирать белье в стиральной машине взятой в кредит.
Причём стоимость этой стиралки равна месячной оплате от одной квартиры.
Это что же выходит?!
На квартиры, по его словам, он накопил.
А на стиральную машинку нет...
Были свободные деньги в 2014 году, и кончились в 2021-м?
Мутная история...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 640
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:02
Цитата:
Получается, что таки да!
Цитата:
Да, но пиво-то иного цвета, не надо путать!
И причем здесь Путин!?
elektron:
Значит я дальтоник?
Значит я дальтоник?
Получается, что таки да!
Цитата:
111:
Голубой, цвет неба, цвет души..
Голубой, цвет неба, цвет души..
Да, но пиво-то иного цвета, не надо путать!
И причем здесь Путин!?
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:03
Цитата:
Где?
Don Julio:
причем здесь Путин!?
причем здесь Путин!?
Где?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8738
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:05
Цитата:
Ну вы тогда тоже сообщите блюстителям порядка, что бы население в бирюзовых футболках, больше не задерживали. Цитата:
Не вводите чела в заблуждение, он и так уже сомневается.
Don Julio:
Получается, что таки да!
Получается, что таки да!
Ну вы тогда тоже сообщите блюстителям порядка, что бы население в бирюзовых футболках, больше не задерживали. Цитата:
Don Julio:
Да, но пиво-то иного цвета, не надо путать! И причем здесь Путин!?
Да, но пиво-то иного цвета, не надо путать! И причем здесь Путин!?
Не вводите чела в заблуждение, он и так уже сомневается.
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:09
Цитата:
Я в твоей команде, тоже теперь люблю Путина, как и ты, твоего как ты сказал президента!
Путин наше будущее!
Don Julio:
причем здесь Путин!?
причем здесь Путин!?
Я в твоей команде, тоже теперь люблю Путина, как и ты, твоего как ты сказал президента!
Путин наше будущее!
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