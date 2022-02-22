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≡ Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
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По словам эксперта, решение России признать независимость ДНР и ЛНР негативно повлияет на курс казахстанской валюты. Также он прокомментировал призывы некоторых пользователей соцсетей, которые советуют "побыстрее понабрать кредиты и закупиться".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24345
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:24
#15
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Цитата:
abaika95:
Почему гос флаг РФ это флаг РОА?

А почему, в казахстане, флаг - голубой?... :lol: ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15368
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:41
#16
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Цитата:
abaika95:
Нормальные украинцы давно уже в Канаде

Хахаха, спасибо, польщен :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 22:02
#17
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Цитата:
Skeptic:
Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.


Индекс Биг Мака.

Цитата:
Змея Подколодная:
никуда не присоединяет))


Нарышкин, глава ВР России, спотыкаясь и запинаясь, ( как будто выпимши) уже присоединил и ДНР и ЛНР.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:03
#18
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Цитата:
drakon:
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...

Потомучто голубой цвет символ мира,тюрков и поуеховших немцев в Германию))) Цитата:
maxsaf:
Хахаха, спасибо, польщен

Незачто
Надеюсь холодьник полон?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:04
#19
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Цитата:
viktorian85:
Их там миллион живёт. Мало оказывается нормальных украинцев. Ну так по крайней мере тролль с кз пишет.

Ну троллям из бункера под Охта центром не понять конечно
Цитата:
viktorian85:
Ну значит как я и говорил. Присоединятся к РФ.

Зачем русским это мордовское королевство?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 22:05
#20
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Цитата:
drakon:
голубой?.


Бирюзовый - так написано в официальном описании флага.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24345
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:53
#21
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Цитата:
abaika95:
Потомучто голубой цвет символ мира,тюрков

А вот, сказал - абайка95... :lol: ;-)
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 23:27
#22
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Непонимаю, от слова-завсем!
Зачем брать интервью от незавимых экспердов, тем более непонятно от чего они независят. То ли от чудесной чуйской анаши, толи от чудесной настойки боярышника.
Ведь под рукой есть свои, домарощщенные!
Можно же у них спросить! У отцтыфрованного, как прореживать репу при вырещивании ее в домашних условиях на подоконнике. У Облайки, как стирать белье в стиральной машине взятой в кредит.
:oops:
Цитата:
drakon:
А почему, в казахстане, флаг - голубой?...

Без намеков, плз, не голубой, а бирузовый!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 23:28
#23
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Цитата:
drakon:
вот, сказал - абайка95

Голубой, цвет неба, цвет души..
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8738
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 23:31
#24
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Цитата:
Don Julio:
Без намеков, плз, не голубой, а бирузовый!

Значит я дальтоник? :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 23:41
#25
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Цитата:
Don Julio:
У Облайки, как стирать белье в стиральной машине взятой в кредит.

Причём стоимость этой стиралки равна месячной оплате от одной квартиры.
Это что же выходит?!
На квартиры, по его словам, он накопил.
А на стиральную машинку нет...
Были свободные деньги в 2014 году, и кончились в 2021-м?
Мутная история...
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:02
#26
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Цитата:
elektron:
Значит я дальтоник?

Получается, что таки да!
:-o
Цитата:
111:
Голубой, цвет неба, цвет души..

Да, но пиво-то иного цвета, не надо путать!
И причем здесь Путин!?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:03
#27
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Цитата:
Don Julio:
причем здесь Путин!?

Где?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8738
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:05
#28
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Цитата:
Don Julio:
Получается, что таки да!

Ну вы тогда тоже сообщите блюстителям порядка, что бы население в бирюзовых футболках, больше не задерживали. :lol: Цитата:
Don Julio:
Да, но пиво-то иного цвета, не надо путать! И причем здесь Путин!?

Не вводите чела в заблуждение, он и так уже сомневается. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 23.02.22 - 00:09
#29
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Цитата:
Don Julio:
причем здесь Путин!?

Я в твоей команде, тоже теперь люблю Путина, как и ты, твоего как ты сказал президента!
Путин наше будущее!
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