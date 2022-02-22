Отправлено: - 22:02

Skeptic:

Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.

Змея Подколодная:

никуда не присоединяет))

Цитата:Индекс Биг Мака.Цитата:Нарышкин, глава ВР России, спотыкаясь и запинаясь, ( как будто выпимши) уже присоединил и ДНР и ЛНР.