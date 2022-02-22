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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5117
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 19:28
#120
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Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 19:50
#121
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Дмитрий Медведев предрёк Европе стоимость газа 2 000евро за 1000 кубометров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 19:58
#122
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Цитата:
serg kost:


И привычно, добавил: - ну, вы там держитесь
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 19:59
#123
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Цитата:
сайлау курманов:
Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...

Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
Куда все россияне скинуться 13 зарплатой))
В итоге ротенберги и тимечнки станут богаче
А йанг и не земляк лишний раз подумают брать или нет колбаску за 136 руб)))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4743
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 20:02
#124
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Цитата:
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.

Это самая известный журналист - проститут... ой, с "низким уровнем социальной ответственности"...
В их же число стала относить российского Андрея Караулова. Вроде серьёзный был, а последнее время подружился с гордоном и также стал на ту тропу... .Из серии и вашим и нашим... Когда публичные персонажи перебуваются на ходу- аж блевать охота порой...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5117
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 20:16
#125
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Когда банкир сбежал с миллиардами, президент во избежании бунта от вкладчиков влил бюджетные деньги и сохранил спокойствие граждан. Тогда было ситуация такая, однако сомневаюсь что подобное повторится вновь.Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8738
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 21:45
#126
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//После распада СССР Россия, по словам Путина, дружила с Украиной и помогала ей – но в Киеве "решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет", на фоне чего там "развились нацизм и русофобия".//

Лукавит радио Азатык, Путин говорил о событиях после Госпереворота в 2014-ом году, ещё тогда нужно было эту нечисть на корню давить.

//Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".//

А что же он (Европейский союз) не следит за соблюдением международного права, по Минским соглашением, со стороны Украины?
Соломенку в чужом глазу замечают, а то что с поддержкой запада в/на Украине пришли фашиста - бревна не видят. Однобокая однако политика запада.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 22:26
#127
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Цитата:
В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 22:30
#128
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Спецназ США покинул Украину, сообщили СМИ
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 22:31
#129
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Цитата:
serg kost:
В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Второй шаг к компьенскому лесу,седану и бункеру сделан
Шагов ещё много впереди но эти решающие
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 23:08
#130
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Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии двух стран. «Подписание декларации о союзническом взаимодействии – очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали в последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела. И декларация достаточно обширная – в ней более 40 пунктов, охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия, и, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений», - сказал президент Азербайджана. Глава азербайджанского государства также отметил высокий уровень азербайджано-российских отношений, подчеркнув, что за последние годы они поднялись на самый высокий уровень.


Конфликт на Украине используется для реализации желания США продать в ЕС дорогой и вредный для экологии сжиженный природный газ, говорится в совместном заявлении главы комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клауса Эрнста и официального представителя фракции "Левые" по внешней политике Грегора Гизи.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8738
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 23:20
#131
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Цитата:
serg kost:
Конфликт на Украине используется для реализации желания США продать в ЕС дорогой и вредный для экологии сжиженный природный газ

:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
932
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8738
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 23:25
#133
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Цитата:
abaika95:
Второй шаг к компьенскому лесу

Вы имели в виду вторую часть марлезонского балета? :lol: Цитата:
abaika95:
Шагов ещё много впереди но эти решающие

Увы, решающие шаги уже сделаны и это бесповоротно. Новейшая история написана. :lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 23:56
#134
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Чото я непонел, и оттого ржу от етого феерического юмора...
:lol:
Сначала Каин родил Авеля, а чуть попозже сепаратисты по имени Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, отколовшись от Узбеков.
Может вертать всех взад?
:oops:
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