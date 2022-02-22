«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве. Читать новость
Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
сайлау курманов: Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
Олигархи не пострадают Им компенсацию из бюджета выплатят Куда все россияне скинуться 13 зарплатой)) В итоге ротенберги и тимечнки станут богаче А йанг и не земляк лишний раз подумают брать или нет колбаску за 136 руб)))
юля елиссева: самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
Это самая известный журналист - проститут... ой, с "низким уровнем социальной ответственности"... В их же число стала относить российского Андрея Караулова. Вроде серьёзный был, а последнее время подружился с гордоном и также стал на ту тропу... .Из серии и вашим и нашим... Когда публичные персонажи перебуваются на ходу- аж блевать охота порой...
Когда банкир сбежал с миллиардами, президент во избежании бунта от вкладчиков влил бюджетные деньги и сохранил спокойствие граждан. Тогда было ситуация такая, однако сомневаюсь что подобное повторится вновь.Олигархи не пострадают Им компенсацию из бюджета выплатят
//После распада СССР Россия, по словам Путина, дружила с Украиной и помогала ей – но в Киеве "решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет", на фоне чего там "развились нацизм и русофобия".//
Лукавит радио Азатык, Путин говорил о событиях после Госпереворота в 2014-ом году, ещё тогда нужно было эту нечисть на корню давить.
//Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".//
А что же он (Европейский союз) не следит за соблюдением международного права, по Минским соглашением, со стороны Украины? Соломенку в чужом глазу замечают, а то что с поддержкой запада в/на Украине пришли фашиста - бревна не видят. Однобокая однако политика запада.
serg kost: В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Второй шаг к компьенскому лесу,седану и бункеру сделан Шагов ещё много впереди но эти решающие
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