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≡ "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43619
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
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Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
#1
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А где Князев Б.П. - к которому не было вопросов и которого члены комиссий рекомендовали в состав совета??
Смело можно назвать - городской общественный совет, но не ОБЛАСТНОЙ. Нет ни одного жителя с деревень и районов и нашего диванного общественника, некого Ильяса.

[Исправлено: ACROS, 22.02.2022 - 21:50]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:01
#2
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Хорошие все люди
Только никого не знаю
А уж народ темболее
Так как они могут тогда народ представлять?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:33
#3
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А по часам которая где, вошла или нет?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2817
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:42
#4
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Цитата:
Я имела возможность на принятие решения при обсуждении конкретных кандидатур.

Источник:


Что означает эта фраза?
Она "имела возможность ВЛИЯТЬ на принятие решения..."?
По конкретным кандидатурам, удобным властям?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
49
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:56
#5
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Опять профанация, списки были готовы, якобы отбор, чтобы опять создать видимость, выводы не сделали, нет обратной связи, получите новый январь, а про Ильяса Самуратова, политические трупы испугались живого.

Вообще весь этот совет за 2021 год занимался одним вопросом переведения часового пояса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:04
#6
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Цитата:
Ильяс:
Вообще весь этот совет за 2021 год занимался одним вопросом переведения часового пояса.

Перевели хоть на минуту?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 23:08
#7
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Все сплошь достойные люди- директоры и председатели, они-народ, однако!
И кто скажет, что оне не народ, пусть первым бросит в меня камень.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Так как они могут тогда народ представлять?

А как идет расплата за кредитную стиралку?
:oops:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 23:11
#8
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Цитата:
111:
А по часам которая где, вошла или нет?

А вы с какой целью интересуетесь? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:14
#9
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Цитата:
Don Julio:
вы с какой целью интересуетесь?

С целью практичности.
За сколько времени сделают нам нормальный часовой пояс.
Если такие люди, активисты будут сидеть около власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9238
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:16
#10
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Ну или иначе, за которое время они переименуют все остальные улицы.
Вижу там много Уважаемых людей..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12069
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 23:21
#11
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Цитата:
Don Julio:
А как идет расплата за кредитную стиралку?

Отлично идёт
Точнее закончена
Все кредиты закрыл как русский человек живущий благостно При Путине
Сказали макни пару раз форумную погремуху в унитаз и закроем всё!
Так что гордись)) твои налоги куда надо уходят что там, что тут)))
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:35
#12
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Цитата:
111:
С целью практичности.

Всмысле долговременный прогноз цен на рудненское пиво на лондонской фондовой бирже?
Цитата:
111:
За сколько времени сделают нам нормальный часовой пояс.

Маловероятно чтоб перенесли утро на время когда их высокородие имеет привычку просыпаться- ближе к вечеру...
:-o
Цитата:
111:
Если такие люди, активисты будут сидеть около власти.

Ключевые слова- активные члены...
:oops:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
640
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:47
#13
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Цитата:
abaika95:
Отлично идёт Точнее закончена Все кредиты закрыл

Всмысле выражовываясь по русски, рефинансировал кредит на стиралку и еще остались деньги на виагру?
А и как это относится к теме обсуждения?
Ты стал активным общественным членом?

Цитата:
abaika95:
как русский человек живущий благостно При Путине Сказали макни пару раз форумную погремуху в унитаз и закроем всё! Так что гордись)) твои налоги куда надо уходят что там, что тут)))

Слава Путину!
Благодаря ему, еще один русский человек разродился
:lol:
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