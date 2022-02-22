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"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43619
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества.
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(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 2617
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
А где Князев Б.П. - к которому не было вопросов и которого члены комиссий рекомендовали в состав совета??
Смело можно назвать - городской общественный совет, но не ОБЛАСТНОЙ. Нет ни одного жителя с деревень и районов и нашего диванного общественника, некого Ильяса.
[Исправлено: ACROS, 22.02.2022 - 21:50]
Смело можно назвать - городской общественный совет, но не ОБЛАСТНОЙ. Нет ни одного жителя с деревень и районов и нашего диванного общественника, некого Ильяса.
[Исправлено: ACROS, 22.02.2022 - 21:50]
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:01
Хорошие все люди
Только никого не знаю
А уж народ темболее
Так как они могут тогда народ представлять?
Только никого не знаю
А уж народ темболее
Так как они могут тогда народ представлять?
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:33
А по часам которая где, вошла или нет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2817
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:42
Цитата:
Что означает эта фраза?
Она "имела возможность ВЛИЯТЬ на принятие решения..."?
По конкретным кандидатурам, удобным властям?
Я имела возможность на принятие решения при обсуждении конкретных кандидатур.
Источник:
Источник:
Что означает эта фраза?
Она "имела возможность ВЛИЯТЬ на принятие решения..."?
По конкретным кандидатурам, удобным властям?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 49
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 22:56
Опять профанация, списки были готовы, якобы отбор, чтобы опять создать видимость, выводы не сделали, нет обратной связи, получите новый январь, а про Ильяса Самуратова, политические трупы испугались живого.
Вообще весь этот совет за 2021 год занимался одним вопросом переведения часового пояса.
Вообще весь этот совет за 2021 год занимался одним вопросом переведения часового пояса.
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:04
Цитата:
Перевели хоть на минуту?
Ильяс:
Вообще весь этот совет за 2021 год занимался одним вопросом переведения часового пояса.
Вообще весь этот совет за 2021 год занимался одним вопросом переведения часового пояса.
Перевели хоть на минуту?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 640
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 23:08
Все сплошь достойные люди- директоры и председатели, они-народ, однако!
И кто скажет, что оне не народ, пусть первым бросит в меня камень.
Цитата:
А как идет расплата за кредитную стиралку?
И кто скажет, что оне не народ, пусть первым бросит в меня камень.
Цитата:
abaika95:
Так как они могут тогда народ представлять?
Так как они могут тогда народ представлять?
А как идет расплата за кредитную стиралку?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 640
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 23:11
Цитата:
А вы с какой целью интересуетесь?
111:
А по часам которая где, вошла или нет?
А по часам которая где, вошла или нет?
А вы с какой целью интересуетесь?
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:14
Цитата:
С целью практичности.
За сколько времени сделают нам нормальный часовой пояс.
Если такие люди, активисты будут сидеть около власти.
Don Julio:
вы с какой целью интересуетесь?
вы с какой целью интересуетесь?
С целью практичности.
За сколько времени сделают нам нормальный часовой пояс.
Если такие люди, активисты будут сидеть около власти.
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:16
Ну или иначе, за которое время они переименуют все остальные улицы.
Вижу там много Уважаемых людей..
Вижу там много Уважаемых людей..
Re: "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в...
Отправлено: 22.02.22 - 23:21
Цитата:
Отлично идёт
Точнее закончена
Все кредиты закрыл как русский человек живущий благостно При Путине
Сказали макни пару раз форумную погремуху в унитаз и закроем всё!
Так что гордись)) твои налоги куда надо уходят что там, что тут)))
Don Julio:
А как идет расплата за кредитную стиралку?
А как идет расплата за кредитную стиралку?
Отлично идёт
Точнее закончена
Все кредиты закрыл как русский человек живущий благостно При Путине
Сказали макни пару раз форумную погремуху в унитаз и закроем всё!
Так что гордись)) твои налоги куда надо уходят что там, что тут)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 640
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:35
Цитата:
Всмысле долговременный прогноз цен на рудненское пиво на лондонской фондовой бирже?
Цитата:
Маловероятно чтоб перенесли утро на время когда их высокородие имеет привычку просыпаться- ближе к вечеру...
Цитата:
Ключевые слова- активные члены...
111:
С целью практичности.
С целью практичности.
Всмысле долговременный прогноз цен на рудненское пиво на лондонской фондовой бирже?
Цитата:
111:
За сколько времени сделают нам нормальный часовой пояс.
За сколько времени сделают нам нормальный часовой пояс.
Маловероятно чтоб перенесли утро на время когда их высокородие имеет привычку просыпаться- ближе к вечеру...
Цитата:
111:
Если такие люди, активисты будут сидеть около власти.
Если такие люди, активисты будут сидеть около власти.
Ключевые слова- активные члены...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 640
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 23:47
Цитата:
Всмысле выражовываясь по русски, рефинансировал кредит на стиралку и еще остались деньги на виагру?
А и как это относится к теме обсуждения?
Ты стал активным общественным членом?
Цитата:
Слава Путину!
Благодаря ему, еще один русский человек разродился
abaika95:
Отлично идёт Точнее закончена Все кредиты закрыл
Отлично идёт Точнее закончена Все кредиты закрыл
Всмысле выражовываясь по русски, рефинансировал кредит на стиралку и еще остались деньги на виагру?
А и как это относится к теме обсуждения?
Ты стал активным общественным членом?
Цитата:
abaika95:
как русский человек живущий благостно При Путине Сказали макни пару раз форумную погремуху в унитаз и закроем всё! Так что гордись)) твои налоги куда надо уходят что там, что тут)))
как русский человек живущий благостно При Путине Сказали макни пару раз форумную погремуху в унитаз и закроем всё! Так что гордись)) твои налоги куда надо уходят что там, что тут)))
Слава Путину!
Благодаря ему, еще один русский человек разродился
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