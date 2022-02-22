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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43618
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 19:28
Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 19:50
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2617
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 19:58
Цитата:
И привычно, добавил: - ну, вы там держитесь
serg kost:
И привычно, добавил: - ну, вы там держитесь
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 19:59
Цитата:
Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
Куда все россияне скинуться 13 зарплатой))
В итоге ротенберги и тимечнки станут богаче
А йанг и не земляк лишний раз подумают брать или нет колбаску за 136 руб)))
сайлау курманов:
Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
Куда все россияне скинуться 13 зарплатой))
В итоге ротенберги и тимечнки станут богаче
А йанг и не земляк лишний раз подумают брать или нет колбаску за 136 руб)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4743
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 20:02
Цитата:
Это самая известный журналист - проститут... ой, с "низким уровнем социальной ответственности"...
В их же число стала относить российского Андрея Караулова. Вроде серьёзный был, а последнее время подружился с гордоном и также стал на ту тропу... .Из серии и вашим и нашим... Когда публичные персонажи перебуваются на ходу- аж блевать охота порой...
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
Это самая известный журналист - проститут... ой, с "низким уровнем социальной ответственности"...
В их же число стала относить российского Андрея Караулова. Вроде серьёзный был, а последнее время подружился с гордоном и также стал на ту тропу... .Из серии и вашим и нашим... Когда публичные персонажи перебуваются на ходу- аж блевать охота порой...
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 20:16
Когда банкир сбежал с миллиардами, президент во избежании бунта от вкладчиков влил бюджетные деньги и сохранил спокойствие граждан. Тогда было ситуация такая, однако сомневаюсь что подобное повторится вновь.Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
Им компенсацию из бюджета выплатят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8733
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 21:45
//После распада СССР Россия, по словам Путина, дружила с Украиной и помогала ей – но в Киеве "решили строить государственность, отрицая все, что нас объединяет", на фоне чего там "развились нацизм и русофобия".//
Лукавит радио Азатык, Путин говорил о событиях после Госпереворота в 2014-ом году, ещё тогда нужно было эту нечисть на корню давить.
//Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".//
А что же он (Европейский союз) не следит за соблюдением международного права, по Минским соглашением, со стороны Украины?
Соломенку в чужом глазу замечают, а то что с поддержкой запада в/на Украине пришли фашиста - бревна не видят. Однобокая однако политика запада.
Лукавит радио Азатык, Путин говорил о событиях после Госпереворота в 2014-ом году, ещё тогда нужно было эту нечисть на корню давить.
//Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".//
А что же он (Европейский союз) не следит за соблюдением международного права, по Минским соглашением, со стороны Украины?
Соломенку в чужом глазу замечают, а то что с поддержкой запада в/на Украине пришли фашиста - бревна не видят. Однобокая однако политика запада.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 22:26
Цитата:
В Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина об использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 22:30
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 22:31
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