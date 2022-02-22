Прогноз на 5 дней
переменная облачность-14°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 98% влажность
  • З-ЮЗ, 2.29 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43618
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутатам облмаслихата список отобранных кандидатов представил председатель рабочей группы Сергей ЖАЛЫБИН. Он подчеркнул, что большинство в новом составе достанется «представителям гражданского общества.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 21:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Князев Б.П. - к которому не было вопросов и которого члены комиссий рекомендовали в состав совета??
Смело можно назвать - городской общественный совет, но не ОБЛАСТНОЙ. Нет ни одного жителя с деревень и районов и нашего диванного общественника, некого Ильяса.

[Исправлено: ACROS, 22.02.2022 - 21:50]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12068
"Средний возраст - 53 года" - Кого отобрали в общественный совет Костанайской области?
Отправлено: 22.02.22 - 22:01
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Гога, 111, abaika95, serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS