Отправлено: - 19:59

сайлау курманов:

Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...

Цитата:Олигархи не пострадаютИм компенсацию из бюджета выплатятКуда все россияне скинуться 13 зарплатой))В итоге ротенберги и тимечнки станут богачеА йанг и не земляк лишний раз подумают брать или нет колбаску за 136 руб)))