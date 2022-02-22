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≡ Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43618
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
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По словам эксперта, решение России признать независимость ДНР и ЛНР негативно повлияет на курс казахстанской валюты. Также он прокомментировал призывы некоторых пользователей соцсетей, которые советуют "побыстрее понабрать кредиты и закупиться".
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24342
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:24
#15
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Цитата:
abaika95:
Почему гос флаг РФ это флаг РОА?

А почему, в казахстане, флаг - голубой?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15368
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:41
#16
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Цитата:
abaika95:
Нормальные украинцы давно уже в Канаде

Хахаха, спасибо, польщен :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 22:02
#17
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Цитата:
Skeptic:
Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.


Индекс Биг Мака.

Цитата:
Змея Подколодная:
никуда не присоединяет))


Нарышкин, глава ВР России, спотыкаясь и запинаясь, ( как будто выпимши) уже присоединил и ДНР и ЛНР.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12068
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:03
#18
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12068
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 22:04
#19
Комментарий проходит проверку.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2617
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 22:05
#20
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Цитата:
drakon:
голубой?.


Бирюзовый - так написано в официальном описании флага.
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