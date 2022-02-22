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Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43618
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
По словам эксперта, решение России признать независимость ДНР и ЛНР негативно повлияет на курс казахстанской валюты. Также он прокомментировал призывы некоторых пользователей соцсетей, которые советуют "побыстрее понабрать кредиты и закупиться".
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Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
Всё норм будет
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 846
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 16:53
Цитата:
Да,правда бакс уже 440. Но мы тебе верим
viktorian85:
Всё норм будет
Всё норм будет
Да,правда бакс уже 440. Но мы тебе верим
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:00
Рубль тянет тенге за собой
Но рубль как и в 14 обрушится раньше
Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))
Грабь награбленное!))
Но рубль как и в 14 обрушится раньше
Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))
Грабь награбленное!))
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:20
Чеботарёв не в курсе, что т.н. "курса валют" уже давно в природе не существует?
Курс валют можно просчитать только в двух случаях:
1. По их золотому содержанию. Чего тоже давно нет. Но это настоящий долговременный курс.
2. По покупательской способности валют. Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.
То, что мы наблюдаем сейчас, это просто цена на валюты, которая устанавливается исключительно из интересов и аппетитов ростовщиков и торговцев сырьём. Ростовщики "играют" деньгами на своих базарах, высокопарно называемых "биржами". Там бывает и "рост", и "падение". А торговцам сырьём всегда выгодно, чтобы курс снижался. Чем ниже курс, тем меньше вырученных долларов им нужно обменивать на тенге, чтобы рассчитаться со своими работниками и внутренними поставщиками.
Всё просто.
Курс валют можно просчитать только в двух случаях:
1. По их золотому содержанию. Чего тоже давно нет. Но это настоящий долговременный курс.
2. По покупательской способности валют. Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.
То, что мы наблюдаем сейчас, это просто цена на валюты, которая устанавливается исключительно из интересов и аппетитов ростовщиков и торговцев сырьём. Ростовщики "играют" деньгами на своих базарах, высокопарно называемых "биржами". Там бывает и "рост", и "падение". А торговцам сырьём всегда выгодно, чтобы курс снижался. Чем ниже курс, тем меньше вырученных долларов им нужно обменивать на тенге, чтобы рассчитаться со своими работниками и внутренними поставщиками.
Всё просто.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2816
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:26
Цитата:
Вчера был 430, сегодня 433 (обменник в р-не остановки "Спортзал")
по состоянию на 14-00.
Сабыр:
Да,правда бакс уже 440.
Да,правда бакс уже 440.
Вчера был 430, сегодня 433 (обменник в р-не остановки "Спортзал")
по состоянию на 14-00.
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 17:34
Цитата:
Присоединять будут только Донбасс только. Поэтому не думаю что серьезно будет с курсом. Вот если всю Украину присоединят. То там да. Могут санкции влупить мощные.
[Исправлено: viktorian85, 22.02.2022 - 17:35]
Сабыр:
Да,правда бакс уже 440. Но мы тебе верим
Да,правда бакс уже 440. Но мы тебе верим
Присоединять будут только Донбасс только. Поэтому не думаю что серьезно будет с курсом. Вот если всю Украину присоединят. То там да. Могут санкции влупить мощные.
[Исправлено: viktorian85, 22.02.2022 - 17:35]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1563
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 17:41
Цитата:
Еще никто-никого-никуда не присоединяет)))
Присоединять будут только Донбасс только.
Еще никто-никого-никуда не присоединяет)))
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 17:51
Цитата:
Её для начала освободить надо от бандеровщины.
viktorian85:
всю Украину присоединят
всю Украину присоединят
Её для начала освободить надо от бандеровщины.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9224
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:56
Кому надо, можно продавать быстро квартиры и вкладываться в доллар.
Потом покупать рубли и недвижимость в России, когда там немного припадет..
Потом приходить на наш форум вот с Такими Понтами и хвалить Путина за наши счастливые сделки..
Потом покупать рубли и недвижимость в России, когда там немного припадет..
Потом приходить на наш форум вот с Такими Понтами и хвалить Путина за наши счастливые сделки..
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 18:11
Цитата:
Разбегутся бандерлоги. Нормальные украинцы присоединятся к РФ. Они не дураки воевать за Америку.
Skeptic:
Её для начала освободить надо от бандеровщины
Её для начала освободить надо от бандеровщины
Разбегутся бандерлоги. Нормальные украинцы присоединятся к РФ. Они не дураки воевать за Америку.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9224
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 18:23
А тем временем рекордная инфляция в США..
Они ведь тоже опускают доллар..
Они ведь тоже опускают доллар..
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 19:30
Цитата:
А Россию от власовщины когда освободят?
Почему гос флаг РФ это флаг РОА?
Цитата:
Нормальные украинцы давно уже в Канаде
А на Украине истинные русские воюют против самозванцев взявших себе самоназвание Россиянцев
Skeptic:
Её для начала освободить надо от бандеровщины.
Её для начала освободить надо от бандеровщины.
А Россию от власовщины когда освободят?
Почему гос флаг РФ это флаг РОА?
Цитата:
viktorian85:
Разбегутся бандерлоги. Нормальные украинцы присоединятся к РФ
Разбегутся бандерлоги. Нормальные украинцы присоединятся к РФ
Нормальные украинцы давно уже в Канаде
А на Украине истинные русские воюют против самозванцев взявших себе самоназвание Россиянцев
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 929
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 20:13
Власовский флаг это андреевский флаг, косой лазоревый крест на белом фоне. Но триколор использовало другое формирование -РННА, русская национальная народная армия. Большинство изображений с власовцами и триколором в рунете это фотожабы, члены РННА и картины дебила Терхова, впрочем пару раз власовцы триколор носили, было какое-то шествие в Пскове с триколором.
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 21:04
Цитата:
Их там миллион живёт. Мало оказывается нормальных украинцев. Ну так по крайней мере тролль с кз пишет.
Цитата:
Ну значит как я и говорил. Присоединятся к РФ.
abaika95:
Нормальные украинцы давно уже в Канаде
Нормальные украинцы давно уже в Канаде
Их там миллион живёт. Мало оказывается нормальных украинцев. Ну так по крайней мере тролль с кз пишет.
Цитата:
abaika95:
А на Украине истинные русские воюют против самозванцев взявших себе самоназвание Россиянцев
А на Украине истинные русские воюют против самозванцев взявших себе самоназвание Россиянцев
Ну значит как я и говорил. Присоединятся к РФ.
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