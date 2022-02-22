Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...

Отправлено: - 17:20

Чеботарёв не в курсе, что т.н. "курса валют" уже давно в природе не существует?

Курс валют можно просчитать только в двух случаях:

1. По их золотому содержанию. Чего тоже давно нет. Но это настоящий долговременный курс.

2. По покупательской способности валют. Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.

То, что мы наблюдаем сейчас, это просто цена на валюты, которая устанавливается исключительно из интересов и аппетитов ростовщиков и торговцев сырьём. Ростовщики "играют" деньгами на своих базарах, высокопарно называемых "биржами". Там бывает и "рост", и "падение". А торговцам сырьём всегда выгодно, чтобы курс снижался. Чем ниже курс, тем меньше вырученных долларов им нужно обменивать на тенге, чтобы рассчитаться со своими работниками и внутренними поставщиками.

Всё просто.