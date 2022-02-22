Отправлено: - 17:47

Маркс:

Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.

Маркс:

А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?

Цитата:Ой как я люблю эти сказки Задорнова о том что американская военщина ничего из себя не представляет)))Но при этом СССР развалился а не США)Цитата:Нет в этом троллинг проявляется))Все у вас пропало потому терпите все лишения с честью))) беглых либералов можете не любить,потомучто Путин ещё никуда не убежал)