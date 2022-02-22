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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:10
Цитата:
Такие трубы ставят чтобы искры не летели.
111:
Такие трубы ставят чтобы искры не летели.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:20
Вопрос к внучку(опять нарушать буду!). А давно ли ты Россию полюбил?! С тех пор, как себе русскую кухарку нашел? Раньше ты тут совсем другие песни пел. Про погибших дедов вспоминал, которых русские погубили, в голодоморе обвинял.Фантаст!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1813
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:31
Цитата:
А у России нет иллюзий в отношении кокакольного патриотизма. Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.
Цитата:
А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?
abaika95:
Поэтому у запада нет иллюзий в отношении квасного патриотизма
Поэтому у запада нет иллюзий в отношении квасного патриотизма
А у России нет иллюзий в отношении кокакольного патриотизма. Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.
Цитата:
abaika95:
Ааааааа у вас патриотизм только в этом проявляется?)))
Ааааааа у вас патриотизм только в этом проявляется?)))
А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:47
Цитата:
Ой как я люблю эти сказки Задорнова о том что американская военщина ничего из себя не представляет)))
Но при этом СССР развалился а не США)
Цитата:
Нет в этом троллинг проявляется))
Все у вас пропало потому терпите все лишения с честью))) беглых либералов можете не любить,потомучто Путин ещё никуда не убежал)
Маркс:
Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.
Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.
Ой как я люблю эти сказки Задорнова о том что американская военщина ничего из себя не представляет)))
Но при этом СССР развалился а не США)
Цитата:
Маркс:
А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?
А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?
Нет в этом троллинг проявляется))
Все у вас пропало потому терпите все лишения с честью))) беглых либералов можете не любить,потомучто Путин ещё никуда не убежал)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 18:01
Цитата:
И не - убкжит...
abaika95:
Путин ещё никуда не убежал)
Путин ещё никуда не убежал)
И не - убкжит...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 18:21
Цитата:
Зато они бежали с Афганистана..
abaika95:
американская военщина ничего из себя не представляет
американская военщина ничего из себя не представляет
Зато они бежали с Афганистана..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 18:49
Блин, мне плохо, памагите..
Великобритания вводит санкции против нашей в России власти, против Тимченко и братьев Ротенбергов!
Россияне, братья на форуме, давайте введем санкции против их жалкой власти и не будем пускать сюда на форум этих англосаксев!
Наш Путин то хоть в курсе, может пожалуемся?
Великобритания вводит санкции против нашей в России власти, против Тимченко и братьев Ротенбергов!
Россияне, братья на форуме, давайте введем санкции против их жалкой власти и не будем пускать сюда на форум этих англосаксев!
Наш Путин то хоть в курсе, может пожалуемся?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:26
Цитата:
Вопиющая тупость!
Попытка взять на "слабо"!
abaika95:
любитель полицеских сапогов,серый вол и их дети пойдут на войну за защиту населения Донбасса против Украины? Или весь их патриотизм на форуме заканчивается?))
любитель полицеских сапогов,серый вол и их дети пойдут на войну за защиту населения Донбасса против Украины? Или весь их патриотизм на форуме заканчивается?))
Вопиющая тупость!
Попытка взять на "слабо"!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:29
Цитата:
Только ради этого ? Что то сложно, не проще ли для этого колпак одеть.
Наверное ещё для чего то.
Почему спрашиваю: у меня тоже баня.
Уже не ваш земляк:
чтобы искры не летели.
чтобы искры не летели.
Только ради этого ? Что то сложно, не проще ли для этого колпак одеть.
Наверное ещё для чего то.
Почему спрашиваю: у меня тоже баня.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:33
Цитата:
Ну да бункер же есть)
Цитата:
Дааа
Как кое кто другой кто потерял там 15 тыщ 20летних пацанов
Цитата:
А тролль то отменный
Цитата:
Чето ржу)))
Зачем вас брать если это и так есть?
drakon:
И не - убкжит
И не - убкжит
Ну да бункер же есть)
Цитата:
111:
Зато они бежали с Афганистана..
Зато они бежали с Афганистана..
Дааа
Как кое кто другой кто потерял там 15 тыщ 20летних пацанов
Цитата:
111:
Великобритания вводит санкции против нашей в России власти, против Тимченко и братьев Ротенбергов! Россияне, братья на форуме, давайте введем санкции против их жалкой власти и не будем пускать сюда на форум этих англосаксев! Наш Путин то хоть в курсе, может пожалуемся?
Великобритания вводит санкции против нашей в России власти, против Тимченко и братьев Ротенбергов! Россияне, братья на форуме, давайте введем санкции против их жалкой власти и не будем пускать сюда на форум этих англосаксев! Наш Путин то хоть в курсе, может пожалуемся?
А тролль то отменный
Цитата:
таноми52:
Вопиющая тупость! Попытка взять на "слабо"!
Вопиющая тупость! Попытка взять на "слабо"!
Чето ржу)))
Зачем вас брать если это и так есть?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:45
Цитата:
Да-да, Запад же знаток русской души!
Кто-то в истории это уже произносил!
Экономически тогда, действительно, Россия была слаба, но люди всегда были стойкими и самоотверженными
И результат известен.
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость
Ведь сила в правде!
abaika95:
А россияне пойдут воевать только если им заплатить через чвк Вагнер))
С чего взял, мелкий?
А герои России - Филиппов, Пешков, Тарасюк и пр.? Уж если они в Сирии, не жалея жизни, выполняли воинский долг, то и за соотечественников - не пожалеют
Но слишком ты мелким-мелким, и на уровне души, и на уровне интеллекта е понять
"Поэтому у запада нет иллюзий в отношении квасного патриотизма
Колосс на глиняных ногах"
А россияне пойдут воевать только если им заплатить через чвк Вагнер))
С чего взял, мелкий?
А герои России - Филиппов, Пешков, Тарасюк и пр.? Уж если они в Сирии, не жалея жизни, выполняли воинский долг, то и за соотечественников - не пожалеют
Но слишком ты мелким-мелким, и на уровне души, и на уровне интеллекта е понять
"Поэтому у запада нет иллюзий в отношении квасного патриотизма
Колосс на глиняных ногах"
Да-да, Запад же знаток русской души!
Кто-то в истории это уже произносил!
Экономически тогда, действительно, Россия была слаба, но люди всегда были стойкими и самоотверженными
И результат известен.
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость
Ведь сила в правде!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:46
Цитата:
Хватит юродствовать!
Думаешь, крут?
111:
Блин, мне плохо, памагите..
Блин, мне плохо, памагите..
Хватит юродствовать!
Думаешь, крут?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:48
20 век явно показал что нации с комплексом имперскости потом жёстко отвечают за свои не излеченные попаболи
Итальянцы поплатились 1 раз в 1943
Немцы поплатились 2 раза в 1918 и 1945
Французы поплатились 2 раза в 1814 и 1871
Россияне сейчас подходят к 2 разу как раз что очень роднит их с немцами и французами но не с умными итальянцами которые понимают все с одного раза
В итоге когда они окунуться во вторые 90ые После поражения и развала
Они будут клеймить всех
Либералов,ЦРУ,США,внутренних предателей
Но только не себя.
Надеюсь на третий раз не выйдут иначе это будет ещё смешнее
Итальянцы поплатились 1 раз в 1943
Немцы поплатились 2 раза в 1918 и 1945
Французы поплатились 2 раза в 1814 и 1871
Россияне сейчас подходят к 2 разу как раз что очень роднит их с немцами и французами но не с умными итальянцами которые понимают все с одного раза
В итоге когда они окунуться во вторые 90ые После поражения и развала
Они будут клеймить всех
Либералов,ЦРУ,США,внутренних предателей
Но только не себя.
Надеюсь на третий раз не выйдут иначе это будет ещё смешнее
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:56
Цитата:
Путин сказал ИХ ТАМ НЕТ потому нам не интересны эти фамилии Цитата:
Просто пушечное мясо Газпрома
Было бы за че гибнуть
Цитата:
Да было дело
Только сейчас за что россиянам дохнуть в окопах от Мали и до Сирии?
Цитата:
Ну так иди воевать
Или детей отправь
Чтож ты?))
Легко трындеть когда как, какие то другие сынки пойдут за рейтинг Путина умирать на Украину
И которые:
Будут раздавлены танками
Разорваны снарядами
Добиты в окопе
Сгорят в БМП
И с оторванными головами в закрытых гробах прибудут на рязанщину
Где их тихо,незаметно похоронят как самоубийц на отшибе
Поставят деревянный крест
Родителям выплатят по 500 тысяч чтобы молчали
Был человек и нет человека
А у Путина процент поддержки выростит
таноми52:
С чего взял, мелкий? А герои России - Филиппов, Пешков, Тарасюк и пр.?
С чего взял, мелкий? А герои России - Филиппов, Пешков, Тарасюк и пр.?
Путин сказал ИХ ТАМ НЕТ потому нам не интересны эти фамилии Цитата:
таноми52:
Уж если они в Сирии, не жалея жизни, выполняли воинский долг, то и за соотечественников - не пожалеют
Уж если они в Сирии, не жалея жизни, выполняли воинский долг, то и за соотечественников - не пожалеют
Просто пушечное мясо Газпрома
Было бы за че гибнуть
Цитата:
таноми52:
Экономически тогда, действительно, Россия была слаба, но люди всегда были стойкими и самоотверженными
Экономически тогда, действительно, Россия была слаба, но люди всегда были стойкими и самоотверженными
Да было дело
Только сейчас за что россиянам дохнуть в окопах от Мали и до Сирии?
Цитата:
таноми52:
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость Ведь сила в правде!
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость Ведь сила в правде!
Ну так иди воевать
Или детей отправь
Чтож ты?))
Легко трындеть когда как, какие то другие сынки пойдут за рейтинг Путина умирать на Украину
И которые:
Будут раздавлены танками
Разорваны снарядами
Добиты в окопе
Сгорят в БМП
И с оторванными головами в закрытых гробах прибудут на рязанщину
Где их тихо,незаметно похоронят как самоубийц на отшибе
Поставят деревянный крест
Родителям выплатят по 500 тысяч чтобы молчали
Был человек и нет человека
А у Путина процент поддержки выростит
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 20:22
Цитата:
У меня друг, когда баню родителям строил, просто сетку металлическую в трубу затолкал, в комок скомканую. Искры не так уж сильно летели. Баня на заднем дворе была, недалеко сеновал. Пожаров не было. Значит, помогает.
ACROS:
У меня друг, когда баню родителям строил, просто сетку металлическую в трубу затолкал, в комок скомканую. Искры не так уж сильно летели. Баня на заднем дворе была, недалеко сеновал. Пожаров не было. Значит, помогает.
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