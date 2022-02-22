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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43617
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5117
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 19:28
#120
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Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
927
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 19:50
#121
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Дмитрий Медведев предрёк Европе стоимость газа 2 000евро за 1000 кубометров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2614
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 19:58
#122
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Цитата:
serg kost:


И привычно, добавил: - ну, вы там держитесь
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12063
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 19:59
#123
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Цитата:
сайлау курманов:
Я вчера внимательно смотрел и слушал по ТВ заседание сб, сегодня прочитал все коменты и прихожу к такому выводу; Путин величайший политик и защитник интересов своей страны. Разумеется, под санкциями окажутся олигархи с их миллиардными счетами за границей, возможно пострадают совместные предприятия, да ещё много о чего, но интересы этих несчастных так называемых сепаратистов превыше всего, потому что они россияне...

Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
Куда все россияне скинуться 13 зарплатой))
В итоге ротенберги и тимечнки станут богаче
А йанг и не земляк лишний раз подумают брать или нет колбаску за 136 руб)))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4743
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 20:02
#124
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Цитата:
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.

Это самая известный журналист - проститут... ой, с "низким уровнем социальной ответственности"...
В их же число стала относить российского Андрея Караулова. Вроде серьёзный был, а последнее время подружился с гордоном и также стал на ту тропу... .Из серии и вашим и нашим... Когда публичные персонажи перебуваются на ходу- аж блевать охота порой...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5117
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 20:16
#125
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Когда банкир сбежал с миллиардами, президент во избежании бунта от вкладчиков влил бюджетные деньги и сохранил спокойствие граждан. Тогда было ситуация такая, однако сомневаюсь что подобное повторится вновь.Олигархи не пострадают
Им компенсацию из бюджета выплатят
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