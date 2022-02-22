Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 623 из 624«1...621622623624»
Ответить Новый топик
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:10
#9331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Такие трубы ставят чтобы искры не летели.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:20
#9332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к внучку(опять нарушать буду!). А давно ли ты Россию полюбил?! С тех пор, как себе русскую кухарку нашел? Раньше ты тут совсем другие песни пел. Про погибших дедов вспоминал, которых русские погубили, в голодоморе обвинял.Фантаст!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1813
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:31
#9333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Поэтому у запада нет иллюзий в отношении квасного патриотизма

А у России нет иллюзий в отношении кокакольного патриотизма. Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.
Цитата:
abaika95:
Ааааааа у вас патриотизм только в этом проявляется?)))

А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 17:47
#9334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Американские военные не будут воевать без своевременного подвоза кока-колы.

Ой как я люблю эти сказки Задорнова о том что американская военщина ничего из себя не представляет)))
Но при этом СССР развалился а не США)
Цитата:
Маркс:
А у вас патриотизм проявляется в том, чтобы бегать по форумам с криками "Все пропало! А мы уйдем в Челябинск!" и укорять всех окружающих в отсутствии любви к беглым либералам?

Нет в этом троллинг проявляется))
Все у вас пропало потому терпите все лишения с честью))) беглых либералов можете не любить,потомучто Путин ещё никуда не убежал)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24341
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 18:01
#9335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Путин ещё никуда не убежал)

И не - убкжит... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 18:21
#9336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
американская военщина ничего из себя не представляет

Зато они бежали с Афганистана..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 18:49
#9337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, мне плохо, памагите..
Великобритания вводит санкции против нашей в России власти, против Тимченко и братьев Ротенбергов!
Россияне, братья на форуме, давайте введем санкции против их жалкой власти и не будем пускать сюда на форум этих англосаксев!
Наш Путин то хоть в курсе, может пожалуемся?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2816
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:26
#9338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
любитель полицеских сапогов,серый вол и их дети пойдут на войну за защиту населения Донбасса против Украины? Или весь их патриотизм на форуме заканчивается?))


Вопиющая тупость!
Попытка взять на "слабо"!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2614
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:29
#9339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
чтобы искры не летели.


Только ради этого ? Что то сложно, не проще ли для этого колпак одеть.
Наверное ещё для чего то.
Почему спрашиваю: у меня тоже баня.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:33
#9340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И не - убкжит

Ну да бункер же есть)
Цитата:
111:
Зато они бежали с Афганистана..

Дааа
Как кое кто другой кто потерял там 15 тыщ 20летних пацанов
Цитата:
111:
Великобритания вводит санкции против нашей в России власти, против Тимченко и братьев Ротенбергов! Россияне, братья на форуме, давайте введем санкции против их жалкой власти и не будем пускать сюда на форум этих англосаксев! Наш Путин то хоть в курсе, может пожалуемся?

А тролль то отменный
Цитата:
таноми52:
Вопиющая тупость! Попытка взять на "слабо"!

Чето ржу)))
Зачем вас брать если это и так есть?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2816
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:45
#9341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А россияне пойдут воевать только если им заплатить через чвк Вагнер))


С чего взял, мелкий?
А герои России - Филиппов, Пешков, Тарасюк и пр.? Уж если они в Сирии, не жалея жизни, выполняли воинский долг, то и за соотечественников - не пожалеют
Но слишком ты мелким-мелким, и на уровне души, и на уровне интеллекта е понять

"Поэтому у запада нет иллюзий в отношении квасного патриотизма
Колосс на глиняных ногах"


Да-да, Запад же знаток русской души!
Кто-то в истории это уже произносил!
Экономически тогда, действительно, Россия была слаба, но люди всегда были стойкими и самоотверженными
И результат известен.
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость
Ведь сила в правде!
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2816
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:46
#9342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Блин, мне плохо, памагите..


Хватит юродствовать!
Думаешь, крут?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:48
#9343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 век явно показал что нации с комплексом имперскости потом жёстко отвечают за свои не излеченные попаболи
Итальянцы поплатились 1 раз в 1943
Немцы поплатились 2 раза в 1918 и 1945
Французы поплатились 2 раза в 1814 и 1871
Россияне сейчас подходят к 2 разу как раз что очень роднит их с немцами и французами но не с умными итальянцами которые понимают все с одного раза
В итоге когда они окунуться во вторые 90ые После поражения и развала
Они будут клеймить всех
Либералов,ЦРУ,США,внутренних предателей
Но только не себя.
Надеюсь на третий раз не выйдут иначе это будет ещё смешнее
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12063
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 19:56
#9344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
С чего взял, мелкий? А герои России - Филиппов, Пешков, Тарасюк и пр.?

Путин сказал ИХ ТАМ НЕТ потому нам не интересны эти фамилии Цитата:
таноми52:
Уж если они в Сирии, не жалея жизни, выполняли воинский долг, то и за соотечественников - не пожалеют

Просто пушечное мясо Газпрома
Было бы за че гибнуть
Цитата:
таноми52:
Экономически тогда, действительно, Россия была слаба, но люди всегда были стойкими и самоотверженными

Да было дело
Только сейчас за что россиянам дохнуть в окопах от Мали и до Сирии?
Цитата:
таноми52:
Не думаю, что потомки победителей настолько измельчали, что предпочтут "холодильники" борьбе за справедливость Ведь сила в правде!

Ну так иди воевать
Или детей отправь
Чтож ты?))
Легко трындеть когда как, какие то другие сынки пойдут за рейтинг Путина умирать на Украину
И которые:
Будут раздавлены танками
Разорваны снарядами
Добиты в окопе
Сгорят в БМП
И с оторванными головами в закрытых гробах прибудут на рязанщину
Где их тихо,незаметно похоронят как самоубийц на отшибе
Поставят деревянный крест
Родителям выплатят по 500 тысяч чтобы молчали
Был человек и нет человека
А у Путина процент поддержки выростит
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 20:22
#9345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

У меня друг, когда баню родителям строил, просто сетку металлическую в трубу затолкал, в комок скомканую. Искры не так уж сильно летели. Баня на заднем дворе была, недалеко сеновал. Пожаров не было. Значит, помогает.
Профайл
Страница 623 из 624«1...621622623624»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS