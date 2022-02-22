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Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43617
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 11:04
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал решение Владимира Путина о признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Официальную позицию Казахстана по этому вопросу выработают на заседании Совбеза.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2614
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 11:04
Короче: - при чём тут международное право: - и с Россией надо жить, и с Западом надо жить. И нашим и вашим. Признать нельзя не признать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9223
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 11:47
Цитата:
Тут и не знаешь к кому пристроиться..
И те и те пнут если захотят так, что мало не покажется..
ACROS:
Признать нельзя не признать.
Признать нельзя не признать.
Тут и не знаешь к кому пристроиться..
И те и те пнут если захотят так, что мало не покажется..
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 11:48
Признание значит санкции
Не признание значит Россия будет дуться и гадить
Лучше уж пусть тогда Россия гадит чем запад
Путинскому режиму не долго осталось так что переживём
Не признание значит Россия будет дуться и гадить
Лучше уж пусть тогда Россия гадит чем запад
Путинскому режиму не долго осталось так что переживём
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9223
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 11:52
Вообще Назарбаев делал бизнес, личное обогащение, потому заменил свой бизнес на слово Многовекторность, и ничего личного..
По сути как оказалось, это было в корне неправильно..
Сейчас посмотрим, как наши бизнесмены миллиардеры, оставшиеся у власти и имеющие и там и там миллиардные состояния, начнут потеть...
По сути как оказалось, это было в корне неправильно..
Сейчас посмотрим, как наши бизнесмены миллиардеры, оставшиеся у власти и имеющие и там и там миллиардные состояния, начнут потеть...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 927
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 12:47
Санкции против России были бы в любом случае.
Их уже даже начали объявлять "Предворительно".
А провокацию придумать про заранее объявленные санкции недолго.
Решили не ждать провокаций.
Их уже даже начали объявлять "Предворительно".
А провокацию придумать про заранее объявленные санкции недолго.
Решили не ждать провокаций.
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 12:51
Цитата:
Потом придут либералы и окунут страну обратно в 90-е. Раздадут все богатства, территории и будут бубнить из телевизора голодному населению о любви запада.
abaika95:
Путинскому режиму не долго осталось так что переживём
Путинскому режиму не долго осталось так что переживём
Потом придут либералы и окунут страну обратно в 90-е. Раздадут все богатства, территории и будут бубнить из телевизора голодному населению о любви запада.
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 13:48
Цитата:
Как-то странно у вас батенька идёт разделение на 90ые и 2000ые
А Путина кто поставил? Те же либералы
А Ельцин центр кто открыл?
А во власти сейчас кто? А олигархи откуда российские появились?
Все из 90ых и все из либерализма
Так что путинская власть типичная власть либеральной буржуазии прикрываямая идеями народности и имперскости
Чтобы пипл не возмущался воровством олигархов, народу дали видимость что либералы строят снова империю))) но это все симулякр империи))
Пародия на СССР а вы марксисты и ведётесь)
Маркс:
Потом придут либералы и окунут страну обратно в 90-е. Раздадут все богатства, территории и будут бубнить из телевизора голодному населению о любви запада.
Потом придут либералы и окунут страну обратно в 90-е. Раздадут все богатства, территории и будут бубнить из телевизора голодному населению о любви запада.
Как-то странно у вас батенька идёт разделение на 90ые и 2000ые
А Путина кто поставил? Те же либералы
А Ельцин центр кто открыл?
А во власти сейчас кто? А олигархи откуда российские появились?
Все из 90ых и все из либерализма
Так что путинская власть типичная власть либеральной буржуазии прикрываямая идеями народности и имперскости
Чтобы пипл не возмущался воровством олигархов, народу дали видимость что либералы строят снова империю))) но это все симулякр империи))
Пародия на СССР а вы марксисты и ведётесь)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24341
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 14:05
Цитата:
Ничего, ОКДБ - Казахстана, Россию - спасёт...
abaika95:
Путинскому режиму не долго осталось т
Путинскому режиму не долго осталось т
Ничего, ОКДБ - Казахстана, Россию - спасёт...
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 14:34
Цитата:
Ну так что ж вы тогда братьев-то своих одноутробных так поносите?
Цитата:
Сытая видимость гораздо лучше, чем голодная реальность. (Маркс т.9 с.528)
abaika95:
Так что путинская власть типичная власть либеральной буржуазии
Так что путинская власть типичная власть либеральной буржуазии
Ну так что ж вы тогда братьев-то своих одноутробных так поносите?
Цитата:
abaika95:
Чтобы пипл не возмущался воровством олигархов, народу дали видимость что либералы строят снова империю
Чтобы пипл не возмущался воровством олигархов, народу дали видимость что либералы строят снова империю
Сытая видимость гораздо лучше, чем голодная реальность. (Маркс т.9 с.528)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2614
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 15:50
Цитата:
Класс!! Поначалу вы открещивались от классика.
Маркс:
реальность. (Маркс т.9 с.528)
реальность. (Маркс т.9 с.528)
Класс!! Поначалу вы открещивались от классика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5117
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 19:50
Я так думаю нынешняя ситуация подведёт жирную черту итогам тридцатилетнего становления дикого капитализма. Разумеется, наш президент не сможет отказать своему северному шефу и подпишет любую бумагу, однако все миллиарды которыми шантажировал запад, перейдут последним. По логике надо было помогать своей стране и своим землякам, а те решили стать баронами и графами с их украденами миллиардами, однако закон бумеранга никто не отменял...
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