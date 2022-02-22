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≡ ХК «Горняк» проиграл в домашнем матче чемпионата РК с символическим вбрасыванием шайбы легендой советского хоккея
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43617
ХК «Горняк» проиграл в домашнем матче чемпионата РК с символическим вбрасыванием шайбы легендой советского хоккея
Отправлено: 22.02.22 - 18:48
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Соперником рудничан, все еще претендующих на попадание в зону плей-офф, стала карагандинская «Сарыарка», которая ведет борьбу за победу в регулярном чемпионате.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
298
Re: ХК «Горняк» проиграл в домашнем матче чемпионата РК с...
Отправлено: 22.02.22 - 18:48
#1
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В нашу область он приехал, чтобы принять участие в открытии Ледового дворца спорта в Костанае

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Редакция, ну и где репортаж об этом событии?
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