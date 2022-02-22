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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43617
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:19
Цитата:
Это кто такой "авторитетный"? Украинский политик? Какие другие слова он мог сказать?
юля елиссева:
Это кто такой "авторитетный"? Украинский политик? Какие другие слова он мог сказать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
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- 14.01.15
- Сообщений:
- 2384
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:45
Цитата:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
Victor Yang:
Это кто такой "авторитетный"? Украинский политик?
Это кто такой "авторитетный"? Украинский политик?
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 123
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:49
Цитата:
Ух ты жжж...
Широко известный в узких кругах?
юля елиссева:
самый популярный
самый популярный
Ух ты жжж...
Широко известный в узких кругах?
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:53
Цитата:
Ты немного неверно понимаешь игру трейдеров, биржевых спекулянтов, то есть самих государств в разные времена для обогащения..
Нефть есть всегда, была даже без Ирана и кто еще там был на эмбарго?
А это серьезные игроки..
serg kost:
Сейчас нефти не хва ает в мире.
Сейчас нефти не хва ает в мире.
Ты немного неверно понимаешь игру трейдеров, биржевых спекулянтов, то есть самих государств в разные времена для обогащения..
Нефть есть всегда, была даже без Ирана и кто еще там был на эмбарго?
А это серьезные игроки..
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12058
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:53
Цитата:
Нет это про Симонян
Она в московских гостиных известна)Цитата:
Наврядле наврядле
А как же Навальный? Он же тоже журналистом считается?
Skeptic:
Широко известный в узких кругах?
Широко известный в узких кругах?
Нет это про Симонян
Она в московских гостиных известна)Цитата:
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
Наврядле наврядле
А как же Навальный? Он же тоже журналистом считается?
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:07
Цитата:
Ну да, ну да. Журналисты и шоумены сейчас на Украине рулят.
И в каком издании он печатается?
[Исправлено: Victor Yang, 22.02.2022 - 18:08]
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
Ну да, ну да. Журналисты и шоумены сейчас на Украине рулят.
И в каком издании он печатается?
[Исправлено: Victor Yang, 22.02.2022 - 18:08]
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:13
Наконец то выступил несравненный Рамзан Кадыров, и поддержал разумеется Путина.
Хорошо что мы смогли немного раннее поддержать Путина, выразив с ним солидарность на много раньше, чем президент Чечни.
Победа с нами, мы с вами ЛНР и ДНР!
Казахстан в лице нас дает вам кров и выделит жилища..
Хорошо что мы смогли немного раннее поддержать Путина, выразив с ним солидарность на много раньше, чем президент Чечни.
Победа с нами, мы с вами ЛНР и ДНР!
Казахстан в лице нас дает вам кров и выделит жилища..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:16
Более 70ти тысяч беженцев пересекли границу.
Да это сколько можно издеваться?
Россияне, даже абайка, давайте сделаем фонд помощи беженцам и складемся им в помощь?
Да это сколько можно издеваться?
Россияне, даже абайка, давайте сделаем фонд помощи беженцам и складемся им в помощь?
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:18
Москва уже успела заключить договоры и в военном и в экономическом плане помощи республикам.
Мы тоже должны пойти на это!
Мы тоже должны пойти на это!
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:25
Украине выгодно с другой стороны утерять республики, чтобы вступить в ойропу нато..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:34
Красивая дата..
Скоро будет Признание..
Скоро будет Признание..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:36
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:37
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