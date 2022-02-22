«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска

Отправлено: - 18:13

Наконец то выступил несравненный Рамзан Кадыров, и поддержал разумеется Путина.

Хорошо что мы смогли немного раннее поддержать Путина, выразив с ним солидарность на много раньше, чем президент Чечни.

Победа с нами, мы с вами ЛНР и ДНР!

Казахстан в лице нас дает вам кров и выделит жилища..