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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43617
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14927
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:19
#105
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Цитата:
юля елиссева:

Это кто такой "авторитетный"? Украинский политик? Какие другие слова он мог сказать?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2384
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:45
#106
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Цитата:
Victor Yang:
Это кто такой "авторитетный"? Украинский политик?

самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
123
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:49
#107
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Цитата:
юля елиссева:
самый популярный

Ух ты жжж... :-)
Широко известный в узких кругах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:53
#108
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Цитата:
serg kost:
Сейчас нефти не хва ает в мире.

Ты немного неверно понимаешь игру трейдеров, биржевых спекулянтов, то есть самих государств в разные времена для обогащения..
Нефть есть всегда, была даже без Ирана и кто еще там был на эмбарго?
А это серьезные игроки..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12058
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:53
#109
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Цитата:
Skeptic:
Широко известный в узких кругах?

Нет это про Симонян
Она в московских гостиных известна)Цитата:
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.

Наврядле наврядле
А как же Навальный? Он же тоже журналистом считается?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14927
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:07
#110
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Цитата:
юля елиссева:
самый популярный, на данный момент русскоязычный журналист в мире.

Ну да, ну да. Журналисты и шоумены сейчас на Украине рулят.
И в каком издании он печатается?

[Исправлено: Victor Yang, 22.02.2022 - 18:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:13
#111
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Наконец то выступил несравненный Рамзан Кадыров, и поддержал разумеется Путина.
Хорошо что мы смогли немного раннее поддержать Путина, выразив с ним солидарность на много раньше, чем президент Чечни.
Победа с нами, мы с вами ЛНР и ДНР!
Казахстан в лице нас дает вам кров и выделит жилища..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:16
#112
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Более 70ти тысяч беженцев пересекли границу.
Да это сколько можно издеваться?
Россияне, даже абайка, давайте сделаем фонд помощи беженцам и складемся им в помощь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:18
#113
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Москва уже успела заключить договоры и в военном и в экономическом плане помощи республикам.
Мы тоже должны пойти на это!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:25
#114
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Украине выгодно с другой стороны утерять республики, чтобы вступить в ойропу нато..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:34
#115
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Красивая дата..
Скоро будет Признание..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:36
#116
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Там жарко..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 18:37
#117
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И так..

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Страница 8 из 8«1...678
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