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≡ Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43617
Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
Отправлено: 22.02.22 - 15:38
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Снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови№ Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24341
Re: Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
Отправлено: 22.02.22 - 15:38
#1
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И сколько теперь - стоят
морковка с картошкой?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24341
Re: Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
Отправлено: 22.02.22 - 15:51
#2
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Они, ещё не - сгнили?... :lol: :oops:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
862
Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
Отправлено: 22.02.22 - 16:24
#3
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Цитата:
drakon:
И сколько теперь - стоят морковка с картошкой?.

Вчера картошку видел по 300, морковку неделю назад брал около 250, а капусту вроде по 320.
Читал, что на юге "бедолаги" вынуждены раздавать лук бесплатно, либо продавать по 40, т.к. никто не берет, в ожидании нового урожая. Тем временем у нас лук 100-120. Ещё "плакались", что помидоры у них никто не берет, т.к. везут из Узбекистана и Туркменистана дешевле и вкуснее.

[Исправлено: KOS77, 22.02.2022 - 15:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
Отправлено: 22.02.22 - 18:00
#4
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Картошку сегодня брал мешком по 170.
Но и по 130 вроде неплохую там продают, неровную так сказать..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5114
Re: Запрет на вывоз картофеля и моркови сняли в Казахстане
Отправлено: 22.02.22 - 18:31
#5
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Что-то логики никакой не вижу, в декабре запрещали вывозить, а в феврале можно. Откуда она взялась, вырастили среди зимы? Возможно где-то хранили до лучших времён, цена не снижалась, даже наоборот. Видимо наценка хорошая за то что сохранили....
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