Отправлено: - 16:24

drakon:

И сколько теперь - стоят морковка с картошкой?.

[Исправлено: KOS77, 22.02.2022 - 15:25]

Цитата:Вчера картошку видел по 300, морковку неделю назад брал около 250, а капусту вроде по 320.Читал, что на юге "бедолаги" вынуждены раздавать лук бесплатно, либо продавать по 40, т.к. никто не берет, в ожидании нового урожая. Тем временем у нас лук 100-120. Ещё "плакались", что помидоры у них никто не берет, т.к. везут из Узбекистана и Туркменистана дешевле и вкуснее.