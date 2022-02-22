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≡ Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43617
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
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По словам эксперта, решение России признать независимость ДНР и ЛНР негативно повлияет на курс казахстанской валюты. Также он прокомментировал призывы некоторых пользователей соцсетей, которые советуют "побыстрее понабрать кредиты и закупиться".
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
334
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 16:32
#1
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Всё норм будет
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
846
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 16:53
#2
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Цитата:
viktorian85:
Всё норм будет

Да,правда бакс уже 440. Но мы тебе верим :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12058
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:00
#3
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Рубль тянет тенге за собой
Но рубль как и в 14 обрушится раньше
Вот в это окно и надо успеть затариться квартирами и машинами в России)))
Грабь награбленное!))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
123
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:20
#4
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Чеботарёв не в курсе, что т.н. "курса валют" уже давно в природе не существует?
Курс валют можно просчитать только в двух случаях:
1. По их золотому содержанию. Чего тоже давно нет. Но это настоящий долговременный курс.
2. По покупательской способности валют. Когда берётся стоимость одного и того же набора товаров и услуг в разных странах и высчитывается их соотношение - тот самый курс. Недолговременный, но верный.
То, что мы наблюдаем сейчас, это просто цена на валюты, которая устанавливается исключительно из интересов и аппетитов ростовщиков и торговцев сырьём. Ростовщики "играют" деньгами на своих базарах, высокопарно называемых "биржами". Там бывает и "рост", и "падение". А торговцам сырьём всегда выгодно, чтобы курс снижался. Чем ниже курс, тем меньше вырученных долларов им нужно обменивать на тенге, чтобы рассчитаться со своими работниками и внутренними поставщиками.
Всё просто.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2812
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:26
#5
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Цитата:
Сабыр:
Да,правда бакс уже 440.


Вчера был 430, сегодня 433 (обменник в р-не остановки "Спортзал")
по состоянию на 14-00.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
334
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 17:34
#6
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Цитата:
Сабыр:
Да,правда бакс уже 440. Но мы тебе верим

Присоединять будут только Донбасс только. Поэтому не думаю что серьезно будет с курсом. Вот если всю Украину присоединят. То там да. Могут санкции влупить мощные.

[Исправлено: viktorian85, 22.02.2022 - 17:35]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1563
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 17:41
#7
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Цитата:
Присоединять будут только Донбасс только.


Еще никто-никого-никуда не присоединяет)))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
123
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 17:51
#8
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Цитата:
viktorian85:
всю Украину присоединят

Её для начала освободить надо от бандеровщины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 17:56
#9
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Кому надо, можно продавать быстро квартиры и вкладываться в доллар.
Потом покупать рубли и недвижимость в России, когда там немного припадет..
Потом приходить на наш форум вот с Такими Понтами и хвалить Путина за наши счастливые сделки..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
334
Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал эксперт
Отправлено: 22.02.22 - 18:11
#10
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Цитата:
Skeptic:
Её для начала освободить надо от бандеровщины

Разбегутся бандерлоги. Нормальные украинцы присоединятся к РФ. Они не дураки воевать за Америку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9222
Re: Как события в ДНР и ЛНР отразятся на курсе тенге, рассказал...
Отправлено: 22.02.22 - 18:23
#11
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А тем временем рекордная инфляция в США..
Они ведь тоже опускают доллар..
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