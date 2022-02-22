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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43616
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:12
#90
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Цитата:
drakon:
Какой, праздник?

День сбора территорий, день начала восстановления Союза..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:15
#91
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Путин знай, мы тебя все с нашими россиянами тут айлобью...
И кто против тебя, тот против нас, с вилами будем тебя защищать!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
925
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:15
#92
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Цитата:
111:
Если эмбарго как они говорят введут, а это наврят ли произойдет, куда ты нефть будешь свою продавать?

Если Россия перестанет продавать нефть, тогда нефть будет стОить столько, что её и цистернами будет выгодно возить куда хочешь.

[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:19
#93
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Цитата:
serg kost:
тогда нефть будет стОит столько, что её и цистернами будет выгодно

Так дело в том, что санкции то коснуться тех, кто ее будет брать.
Иран не помнишь что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:20
#94
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Цитата:
serg kost:
что её и цистернами

Ну а чеченский вариант, это всегда война между собой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:28
#95
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Сегодня такая эйфория, с ночи, как наш Путин наказал Украину и сделал то, что должен был сделать.
То есть оправдал нашу к нему любовь..
Россияне, знайте, я с вами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:31
#96
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Надеюсь что все мы начнем наконец улыбака друг другу, в этом наше Единение и да помог нам в этом как вмегда Путин!
Надеюсь что у нас отдельно в скором времени появится на сайте кружок любителей Путина.
Напишем ему письмо об этом, он наверно пока о нас тут не знает..
А кто не с нами, пусть мирно отходят..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9209
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:35
#97
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Как хорошо..
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить!
Создаем нашу партию, НурПутин!
Нет.
Может ПутОтан?
Неблагозвучно..
Ваши предложения, друзья и коллеги...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
322
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 15:47
#98
Комментарий удален модератором.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
925
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:03
#99
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Цитата:
111:
Так дело в том, что санкции то коснуться тех, кто ее будет брать. Иран не помнишь что ли?

Сейчас нефти не хва ает в мире.
И заменить российскую добычу не сможет никто.
Но явно цена в рост пойдёт

[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:04]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
925
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:07
#100
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Вот тут подробнее про цены.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2383
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 16:22
#101
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Путен - хелло!! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2383
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:25
#102
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
332
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:30
#103
Комментарий удален модератором.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12055
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:04
#104
Комментарий проходит проверку.
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Страница 7 из 7«1...567
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