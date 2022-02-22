Отправлено: - 15:15

111:

Если эмбарго как они говорят введут, а это наврят ли произойдет, куда ты нефть будешь свою продавать?

[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:01]

Цитата:Если Россия перестанет продавать нефть, тогда нефть будет стОить столько, что её и цистернами будет выгодно возить куда хочешь.