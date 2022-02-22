Отправлено: - 13:48

Маркс:

Потом придут либералы и окунут страну обратно в 90-е. Раздадут все богатства, территории и будут бубнить из телевизора голодному населению о любви запада.

Цитата:Как-то странно у вас батенька идёт разделение на 90ые и 2000ыеА Путина кто поставил? Те же либералыА Ельцин центр кто открыл?А во власти сейчас кто? А олигархи откуда российские появились?Все из 90ых и все из либерализмаТак что путинская власть типичная власть либеральной буржуазии прикрываямая идеями народности и имперскостиЧтобы пипл не возмущался воровством олигархов, народу дали видимость что либералы строят снова империю))) но это все симулякр империи))Пародия на СССР а вы марксисты и ведётесь)