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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:12
Цитата:
День сбора территорий, день начала восстановления Союза..
drakon:
Какой, праздник?
Какой, праздник?
День сбора территорий, день начала восстановления Союза..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:15
Путин знай, мы тебя все с нашими россиянами тут айлобью...
И кто против тебя, тот против нас, с вилами будем тебя защищать!
И кто против тебя, тот против нас, с вилами будем тебя защищать!
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:15
Цитата:
Если Россия перестанет продавать нефть, тогда нефть будет стОить столько, что её и цистернами будет выгодно возить куда хочешь.
[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:01]
111:
Если эмбарго как они говорят введут, а это наврят ли произойдет, куда ты нефть будешь свою продавать?
Если эмбарго как они говорят введут, а это наврят ли произойдет, куда ты нефть будешь свою продавать?
Если Россия перестанет продавать нефть, тогда нефть будет стОить столько, что её и цистернами будет выгодно возить куда хочешь.
[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:01]
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:19
Цитата:
Так дело в том, что санкции то коснуться тех, кто ее будет брать.
Иран не помнишь что ли?
serg kost:
тогда нефть будет стОит столько, что её и цистернами будет выгодно
тогда нефть будет стОит столько, что её и цистернами будет выгодно
Так дело в том, что санкции то коснуться тех, кто ее будет брать.
Иран не помнишь что ли?
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:20
Цитата:
Ну а чеченский вариант, это всегда война между собой..
serg kost:
что её и цистернами
что её и цистернами
Ну а чеченский вариант, это всегда война между собой..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:28
Сегодня такая эйфория, с ночи, как наш Путин наказал Украину и сделал то, что должен был сделать.
То есть оправдал нашу к нему любовь..
Россияне, знайте, я с вами..
То есть оправдал нашу к нему любовь..
Россияне, знайте, я с вами..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:31
Надеюсь что все мы начнем наконец улыбака друг другу, в этом наше Единение и да помог нам в этом как вмегда Путин!
Надеюсь что у нас отдельно в скором времени появится на сайте кружок любителей Путина.
Напишем ему письмо об этом, он наверно пока о нас тут не знает..
А кто не с нами, пусть мирно отходят..
Надеюсь что у нас отдельно в скором времени появится на сайте кружок любителей Путина.
Напишем ему письмо об этом, он наверно пока о нас тут не знает..
А кто не с нами, пусть мирно отходят..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:35
Как хорошо..
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить!
Создаем нашу партию, НурПутин!
Нет.
Может ПутОтан?
Неблагозвучно..
Ваши предложения, друзья и коллеги...
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить!
Создаем нашу партию, НурПутин!
Нет.
Может ПутОтан?
Неблагозвучно..
Ваши предложения, друзья и коллеги...
(Полноправные пользователи)
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- Kazakhstan, Qostanay
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Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 15:47
Комментарий удален модератором.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:03
Цитата:
Сейчас нефти не хва ает в мире.
И заменить российскую добычу не сможет никто.
Но явно цена в рост пойдёт
[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:04]
111:
Так дело в том, что санкции то коснуться тех, кто ее будет брать. Иран не помнишь что ли?
Так дело в том, что санкции то коснуться тех, кто ее будет брать. Иран не помнишь что ли?
Сейчас нефти не хва ает в мире.
И заменить российскую добычу не сможет никто.
Но явно цена в рост пойдёт
[Исправлено: serg kost, 22.02.2022 - 16:04]
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:07
(Полноправные пользователи)
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Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 16:22
Путен - хелло!! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
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- Сообщений:
- 2383
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:25
(Полноправные пользователи)
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- 27.09.10
- Сообщений:
- 332
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 16:30
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
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- Казахстан,Костанай
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- 12055
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 17:04
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