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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43614
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:49
#75
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Цитата:
111:
просто вот как сейчас, блаблабла.. Ну не надо огорчаться, таких большинство..

Из этого следует, Абайка конечно задал правильный вопрос насчет, а пойдет ли кто то из нас, любящих Путина спасать жизни ДНровцам и другим?
Ответ - никто.
Нам нудна какая то общность, целостность, может это даже стадность в нашей любви к Путину .
А вот кто его не любит - пшел вон и нечего с нами в обнимашки играть!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:51
#76
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Цитата:
гражданин СССР:
ты,видимо, откосил на "ускай колее"

Естественно, чем принимать присягу и потом быть предателем своей Родины, лучше уж сразу откосить..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24336
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:52
#77
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Цитата:
abaika95:
Надо будет цены на свои квартиры поднять)) Цитата:

В новостях по телеку - сказали. В Челябинск, направили
эшелон,с беженцами, из ЛНР и ДНР. Квартиры, у
иностранцев, будут отбирать. Готовься... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:56
#78
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Сегодня у нас будет праздник, выпью за нас, россиян шампанское, что выиграл от ставок на олимпиаду..
Ой, первый тост за Путина...
Как я вас люблю, что мы вместе и можем дать отпор любому на сайте, кто против Путина, а значит против нас!
А если не получится, то Путин покажет им кузькину мать!
У нас и у Путина друзья это армия и флот!
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
601
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:56
#79
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Цитата:
111:
лучше уж сразу откосить..

А косил под дурачка или ночной энурез? :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:59
#80
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Цитата:
гражданин СССР:
косил под дурачка или ночной энурез?

Косил как и ты, который бросил Родину свою и не пошел на ее защиту..
Тут же все понятно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:00
#81
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Цитата:
гражданин СССР:

Так ты теперь, пойдешь за новую Родину или так же, откосишь?
Нет.
Этого и следовало ожидать..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
922
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 15:04
#82
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Нефть уже 96 за баррель.
И потихоньку растёт дальше.
Если на Украине к весне не затихнет, осенью зерно подорожает.
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