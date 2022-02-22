Отправлено: - 14:49

111:

просто вот как сейчас, блаблабла.. Ну не надо огорчаться, таких большинство..

Цитата:Из этого следует, Абайка конечно задал правильный вопрос насчет, а пойдет ли кто то из нас, любящих Путина спасать жизни ДНровцам и другим?Ответ - никто.Нам нудна какая то общность, целостность, может это даже стадность в нашей любви к Путину .А вот кто его не любит - пшел вон и нечего с нами в обнимашки играть!