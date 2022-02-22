Отправлено: - 14:33

maxsaf:

Это еще почему? Берите дружка Абайку и бегом баранов пасти.

maxsaf:

Тут по коментариям сразу понятно, кто при союзе родился, а кто уже независимый с рождения

Цитата:Не уже не катитЛегче обесцененные квартиры в чб купитьИ пасти российских Баранов там))Инвестиции так сказать)Цитата:Да сразу видноКто при союзе родился те почему-то в новом СССР жить не хотят а живут в НАТОвских странах))