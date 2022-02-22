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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43614
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:25
Цитата:
Зачем? Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили. Будешь на радостях обнимать - сильно не дави, пусть заживет
111:
Борись с абайкой, он против нашей российской власти!
Борись с абайкой, он против нашей российской власти!
Зачем? Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили. Будешь на радостях обнимать - сильно не дави, пусть заживет
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:25
Я как истинный россиянин, как фанат Путина, поддерживаю всех нас в единении и врагам шлю этот штишок, который мы впихиваем повсюду, где есть враги..
За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят -
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка -
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет -
Рядом Путин, не иначе!
За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят -
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка -
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет -
Рядом Путин, не иначе!
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:27
Цитата:
Что Окраина это русские земли, как сказал Путин?
Не помню, надо спросить..
maxsaf:
Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили.
Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили.
Что Окраина это русские земли, как сказал Путин?
Не помню, надо спросить..
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:30
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:31
Цитата:
Что объяснили? Что ОДКБ приезжает когда все кончилось и потом все туалеты загаживает?)))
Дааааа воины)
Токаев спасибо России за такое уже передал
Пинком под зад)
maxsaf:
Зачем? Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили
Зачем? Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили
Что объяснили? Что ОДКБ приезжает когда все кончилось и потом все туалеты загаживает?)))
Дааааа воины)
Токаев спасибо России за такое уже передал
Пинком под зад)
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:31
Цитата:
Так это, по случаю праздника можно
гражданин СССР:
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил
Так это, по случаю праздника можно
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:33
Цитата:
Не уже не катит
Легче обесцененные квартиры в чб купить
И пасти российских Баранов там))
Инвестиции так сказать)Цитата:
Да сразу видно
Кто при союзе родился те почему-то в новом СССР жить не хотят а живут в НАТОвских странах))
maxsaf:
Это еще почему? Берите дружка Абайку и бегом баранов пасти.
Это еще почему? Берите дружка Абайку и бегом баранов пасти.
Не уже не катит
Легче обесцененные квартиры в чб купить
И пасти российских Баранов там))
Инвестиции так сказать)Цитата:
maxsaf:
Тут по коментариям сразу понятно, кто при союзе родился, а кто уже независимый с рождения
Тут по коментариям сразу понятно, кто при союзе родился, а кто уже независимый с рождения
Да сразу видно
Кто при союзе родился те почему-то в новом СССР жить не хотят а живут в НАТОвских странах))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 321
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 14:34
Цитата:
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР? Ну да, ну да.
Украинская армия защищает свою землю, свои дома, свои семьи
Источник:
Источник:
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР? Ну да, ну да.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:37
Цитата:
Киев там тоже видимо где-то увидел 20 тыщ террористов
lavprof:
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР
Киев там тоже видимо где-то увидел 20 тыщ террористов
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:41
Цитата:
Родился, вырос и жил в СССР, служил в Советской Армии, на всенародном референдуме голосовал за сохранение Союза, спиртное не употребляю, не курю))))) Еще есть вопросы?? А тебе даю совет-злоупотреблять пивом вредно для здоровья, слабоумие начинает прогрессировать
111:
Не жил ведь он в СССР
Не жил ведь он в СССР
Родился, вырос и жил в СССР, служил в Советской Армии, на всенародном референдуме голосовал за сохранение Союза, спиртное не употребляю, не курю))))) Еще есть вопросы?? А тебе даю совет-злоупотреблять пивом вредно для здоровья, слабоумие начинает прогрессировать
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:43
Цитата:
Хм ..
То есть ты, военный, не пошел воевать за свою страну с оружием в руках, а просто вот как сейчас, блаблабла..
Ну не надо огорчаться, таких большинство..
гражданин СССР:
всенародном референдуме голосовал за сохранение
всенародном референдуме голосовал за сохранение
Хм ..
То есть ты, военный, не пошел воевать за свою страну с оружием в руках, а просто вот как сейчас, блаблабла..
Ну не надо огорчаться, таких большинство..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1812
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:43
Цитата:
Пока ждал модерацию абайки, не мог сдержать эмоций. А когда усугубил, начал включать заднюю скорость, но чересчур усердно и переборщил.
гражданин СССР:
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил
Пока ждал модерацию абайки, не мог сдержать эмоций. А когда усугубил, начал включать заднюю скорость, но чересчур усердно и переборщил.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:44
Цитата:
Цитата:
Это Борьба с терроризмом,надо будет и в сортире замочим (Путин о войне в Чечне)
Война на дальних рубежах,воюя тут мы защищаем наши мирные города (Путин о войне в Сирии)
Пожалуйста можете пользоваться цитатой какой удобнее)
Цитата:
Црушник ты
ТЫ хоть читал формулировку вопроса того референдума? Ты проголосовал за создание СНГ) значит специально СССР развалил))
lavprof:
Украинская армия защищает свою землю, свои дома, свои семьи
Украинская армия защищает свою землю, свои дома, свои семьи
Цитата:
lavprof:
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР? Ну да, ну да
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР? Ну да, ну да
Это Борьба с терроризмом,надо будет и в сортире замочим (Путин о войне в Чечне)
Война на дальних рубежах,воюя тут мы защищаем наши мирные города (Путин о войне в Сирии)
Пожалуйста можете пользоваться цитатой какой удобнее)
Цитата:
гражданин СССР:
на всенародном референдуме голосовал за сохранение Союза,
на всенародном референдуме голосовал за сохранение Союза,
Црушник ты
ТЫ хоть читал формулировку вопроса того референдума? Ты проголосовал за создание СНГ) значит специально СССР развалил))
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:46
Цитата:
Он не то что не воевал за нее
А взял и развалил сам
Точно црушник под видом совка
Цитата:
А ты сдерживайся
У вас впереди ещё куча сетевых баталий
Обходы,окружения,плен,партизанская война и танковые атаки)))
111:
То есть ты, военный, не пошел воевать за свою страну с оружием в руках, а просто вот как сейчас, блаблабла..
То есть ты, военный, не пошел воевать за свою страну с оружием в руках, а просто вот как сейчас, блаблабла..
Он не то что не воевал за нее
А взял и развалил сам
Точно црушник под видом совка
Цитата:
Маркс:
Пока ждал модерацию абайки, не мог сдержать эмоций
Пока ждал модерацию абайки, не мог сдержать эмоций
А ты сдерживайся
У вас впереди ещё куча сетевых баталий
Обходы,окружения,плен,партизанская война и танковые атаки)))
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:47
Цитата:
Разве я писал, что военный? Я служил срочную службу в Военно-Воздушных Силах СССР. Ты наверное не в курсе, что нормальные здоровые парни в СССР проходили действительную военную службу. 730 дней в сапогах. А ты,видимо, откосил на "ускай колее"
111:
То есть ты, военный
То есть ты, военный
Разве я писал, что военный? Я служил срочную службу в Военно-Воздушных Силах СССР. Ты наверное не в курсе, что нормальные здоровые парни в СССР проходили действительную военную службу. 730 дней в сапогах. А ты,видимо, откосил на "ускай колее"
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