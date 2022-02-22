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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43614
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15366
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:25
#60
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Цитата:
111:
Борись с абайкой, он против нашей российской власти!

Зачем? Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили. Будешь на радостях обнимать - сильно не дави, пусть заживет :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:25
#61
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Я как истинный россиянин, как фанат Путина, поддерживаю всех нас в единении и врагам шлю этот штишок, который мы впихиваем повсюду, где есть враги..

За окошком дождь и град.
Это Путин виноват!
Кошка бросила котят -
Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка -
Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска
У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет -
Рядом Путин, не иначе!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:27
#62
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Цитата:
maxsaf:
Ему ОДКБ уже все внятно обьяснили.

Что Окраина это русские земли, как сказал Путин?
Не помню, надо спросить..
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
601
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:30
#63
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Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12053
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:31
#64
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15366
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:31
#65
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Цитата:
гражданин СССР:
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил

Так это, по случаю праздника можно :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12053
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:33
#66
Комментарий проходит проверку.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
321
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 14:34
#67
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Цитата:
Украинская армия защищает свою землю, свои дома, свои семьи

Источник:

Обстреливая окраины ДНР и ЛНР? Ну да, ну да.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15366
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:37
#68
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Цитата:
lavprof:
Обстреливая окраины ДНР и ЛНР

Киев там тоже видимо где-то увидел 20 тыщ террористов
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
601
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:41
#69
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Цитата:
111:
Не жил ведь он в СССР

Родился, вырос и жил в СССР, служил в Советской Армии, на всенародном референдуме голосовал за сохранение Союза, спиртное не употребляю, не курю))))) Еще есть вопросы?? А тебе даю совет-злоупотреблять пивом вредно для здоровья, слабоумие начинает прогрессировать ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9199
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:43
#70
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Цитата:
гражданин СССР:
всенародном референдуме голосовал за сохранение

Хм ..
То есть ты, военный, не пошел воевать за свою страну с оружием в руках, а просто вот как сейчас, блаблабла..
Ну не надо огорчаться, таких большинство..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1812
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:43
#71
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Цитата:
гражданин СССР:
Что-то понесло цифрового. Наверное пивом усугубил

Пока ждал модерацию абайки, не мог сдержать эмоций. А когда усугубил, начал включать заднюю скорость, но чересчур усердно и переборщил.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12053
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:44
#72
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12053
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:46
#73
Комментарий проходит проверку.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
601
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 14:47
#74
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Цитата:
111:
То есть ты, военный

Разве я писал, что военный? Я служил срочную службу в Военно-Воздушных Силах СССР. Ты наверное не в курсе, что нормальные здоровые парни в СССР проходили действительную военную службу. 730 дней в сапогах. А ты,видимо, откосил на "ускай колее" :lol:
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