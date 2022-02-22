«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска

Отправлено: - 14:25

Я как истинный россиянин, как фанат Путина, поддерживаю всех нас в единении и врагам шлю этот штишок, который мы впихиваем повсюду, где есть враги..



За окошком дождь и град.

Это Путин виноват!

Кошка бросила котят -

Это Путин виноват,

Зайку бросила хозяйка -

Кто виновен, угадай-ка!

Вот кончается доска

У несчастного бычка,

Наша Таня громко плачет -

Рядом Путин, не иначе!