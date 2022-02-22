Отправлено: - 12:09

Victor Yang:

вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?

Цитата:Дело не в этом, просто те, кто решил уже уехать, быстрее уедет, продав тут квартиру по максимуму и купив там, если там будет кризис, по минимуму.Просто повезет в денежном плане.