Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Отправлено: - 11:52

Вообще Назарбаев делал бизнес, личное обогащение, потому заменил свой бизнес на слово Многовекторность, и ничего личного..

По сути как оказалось, это было в корне неправильно..

Сейчас посмотрим, как наши бизнесмены миллиардеры, оставшиеся у власти и имеющие и там и там миллиардные состояния, начнут потеть...