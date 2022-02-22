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≡ Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43613
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 11:04
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Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал решение Владимира Путина о признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Официальную позицию Казахстана по этому вопросу выработают на заседании Совбеза.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2609
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 11:04
#1
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Короче: - при чём тут международное право: - и с Россией надо жить, и с Западом надо жить. И нашим и вашим. Признать нельзя не признать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9172
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 11:47
#2
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Цитата:
ACROS:
Признать нельзя не признать.

Тут и не знаешь к кому пристроиться..
И те и те пнут если захотят так, что мало не покажется..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12044
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 11:48
#3
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Признание значит санкции
Не признание значит Россия будет дуться и гадить
Лучше уж пусть тогда Россия гадит чем запад
Путинскому режиму не долго осталось так что переживём
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9172
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 11:52
#4
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Вообще Назарбаев делал бизнес, личное обогащение, потому заменил свой бизнес на слово Многовекторность, и ничего личного..
По сути как оказалось, это было в корне неправильно..
Сейчас посмотрим, как наши бизнесмены миллиардеры, оставшиеся у власти и имеющие и там и там миллиардные состояния, начнут потеть...
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
919
Re: Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией...
Отправлено: 22.02.22 - 12:47
#5
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Санкции против России были бы в любом случае.
Их уже даже начали объявлять "Предворительно".
А провокацию придумать про заранее объявленные санкции недолго.
Решили не ждать провокаций.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1808
Глава МИД Казахстана прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Отправлено: 22.02.22 - 12:51
#6
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Цитата:
abaika95:
Путинскому режиму не долго осталось так что переживём

Потом придут либералы и окунут страну обратно в 90-е. Раздадут все богатства, территории и будут бубнить из телевизора голодному населению о любви запада.
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