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≡ Костанайца, выращивающего дома когноплю, задержала полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43613
Костанайца, выращивающего дома когноплю, задержала полиция
Отправлено: 22.02.22 - 12:46
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33-летний костанаец в частном доме оборудовал комнату под выращивание конопли. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная задержали его в ходе оперативных мероприятий.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
597
Re: Костанайца, выращивающего дома когноплю, задержала полиция
Отправлено: 22.02.22 - 12:46
#1
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КоГноплю
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