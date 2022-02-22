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«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43613
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 11:44
Поздравляю вас россиянцы и россиянки,мигранты думающие что они россияне и россияне думающие как иммигрировать
Второй шаг уже сделан
Аннушка разлила масло
Принцип уже убил Фердинанда
Нападение на польскую станцию Глайвиц произошло
Дальше либо вялотекущая Абхазия
Либо комьпенский лес
Цитата:
Россия никогда не прогибалась перед западом
Но постояно получала от него Пиз***й и разваливалась в итоге теряя территории и миллионы людей))
Цитата:
Должны теперь с другого бока подать статью
Второй шаг уже сделан
Аннушка разлила масло
Принцип уже убил Фердинанда
Нападение на польскую станцию Глайвиц произошло
Дальше либо вялотекущая Абхазия
Либо комьпенский лес
Цитата:
гражданин СССР:
Россия не прогибается под западом как некоторые многовекторные
Россия не прогибается под западом как некоторые многовекторные
Россия никогда не прогибалась перед западом
Но постояно получала от него Пиз***й и разваливалась в итоге теряя территории и миллионы людей))
Цитата:
Козлов я:
Чисто русофобская статья с потугами на глубокий анализ.
Чисто русофобская статья с потугами на глубокий анализ.
Должны теперь с другого бока подать статью
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 11:45
Цитата:
Ещё покойный И.Тальков пел 30 лет назад,что не могут русские без войны.. Зачем? Почему не жить спокойно и в достатке?? Зачем эти мифические угрозы Запада и США?? Зачем народ держать за стадо и вливать в уши с телевизора про весь этот бред??
Skeptic:
Историю он творит
Историю он творит
Ещё покойный И.Тальков пел 30 лет назад,что не могут русские без войны.. Зачем? Почему не жить спокойно и в достатке?? Зачем эти мифические угрозы Запада и США?? Зачем народ держать за стадо и вливать в уши с телевизора про весь этот бред??
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 11:46
Рубль сейчас так не просядет
Но если Россия начнет присоединение лугандонских республик
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
Но если Россия начнет присоединение лугандонских республик
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 47
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 11:47
Ну всё трындец экономике Казахстана, опять.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 11:48
Цитата:
Меня не надо спрашивать,а неплохо было бы спросить у своего народа,а не у кучки своих прихлебаев. Хотят ли русские войны?
гражданин СССР:
не спросил совета у великого аналитика из Кустаная
не спросил совета у великого аналитика из Кустаная
Меня не надо спрашивать,а неплохо было бы спросить у своего народа,а не у кучки своих прихлебаев. Хотят ли русские войны?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9172
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 11:57
Цитата:
Если тут недвижимость будет в цене..
А если понизится, то не повезет тем, кто решил прикупить в России..
abaika95:
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
Если тут недвижимость будет в цене..
А если понизится, то не повезет тем, кто решил прикупить в России..
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 12:06
Цитата:
А что 8 лет на Донбассе? Не война? Не погибают мирные жители? Старики? Дети? Вот для того, что бы не было войны и признали республики. Чтобы не повадно было неонацистам безнаказанно обстреливать города и поселки. Ты еще скажи, что укронацики белые и пушистые. Не маршируют по Киеву с факелами и портретами бандеры. Не чествуют "героев" батальонов СС. Или тебе это не выгодно замечать?
Сабыр:
Хотят ли русские войны
Хотят ли русские войны
А что 8 лет на Донбассе? Не война? Не погибают мирные жители? Старики? Дети? Вот для того, что бы не было войны и признали республики. Чтобы не повадно было неонацистам безнаказанно обстреливать города и поселки. Ты еще скажи, что укронацики белые и пушистые. Не маршируют по Киеву с факелами и портретами бандеры. Не чествуют "героев" батальонов СС. Или тебе это не выгодно замечать?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14925
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:07
Цитата:
А вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?
abaika95:
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
А вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9172
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:09
Цитата:
Дело не в этом, просто те, кто решил уже уехать, быстрее уедет, продав тут квартиру по максимуму и купив там, если там будет кризис, по минимуму.
Просто повезет в денежном плане.
Victor Yang:
вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?
вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?
Дело не в этом, просто те, кто решил уже уехать, быстрее уедет, продав тут квартиру по максимуму и купив там, если там будет кризис, по минимуму.
Просто повезет в денежном плане.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:23
Цитата:
Я думаю,сейчас вообще не надо ничего скупать из недвижки. Что у нас,что в РФ. Надо сидеть на опе ровно. Экономика РФ плавно пикирует вниз и наша после января будет долго приходить в себя и справится ли Президент с мафией-непонятно. Так что никому и никуда не надо переезжать.
Victor Yang:
веришь в дальнейший подъём?
веришь в дальнейший подъём?
Я думаю,сейчас вообще не надо ничего скупать из недвижки. Что у нас,что в РФ. Надо сидеть на опе ровно. Экономика РФ плавно пикирует вниз и наша после января будет долго приходить в себя и справится ли Президент с мафией-непонятно. Так что никому и никуда не надо переезжать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 330
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:35
Эти соглашени Минска за неделю Украина могла выполнить. Там всего лишь федерализация. Всё остаётся на Украине. Нет, надо было 8 лет дураками себя показывать. Какое же терпение у Путина. США давно бы Украину разбомбили если бы были на месте России.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24332
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:41
Цитата:
И будут сдавать их - Беженцам.Готов - абайка?...
abaika95:
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
И будут сдавать их - Беженцам.Готов - абайка?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1808
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:47
Цитата:
Опять местный либералиссимус все с ног на голову поставил. Даже читать уже неинтересно, просто переворачивай все наоборот. Тоска зеленая, никакого креатива. Типичный представитель самого низшего дивизиона современной либералистики.
abaika95:
Но постояно получала от него Пиз***й и разваливалась в итоге теряя территории и миллионы людей))
Но постояно получала от него Пиз***й и разваливалась в итоге теряя территории и миллионы людей))
Опять местный либералиссимус все с ног на голову поставил. Даже читать уже неинтересно, просто переворачивай все наоборот. Тоска зеленая, никакого креатива. Типичный представитель самого низшего дивизиона современной либералистики.
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:49
Цитата:
Я уже давно не обращаю внимания на "перлы" альтернативно одаренного. Нет смысла и отвечать
Маркс:
Типичный представитель самого низшего дивизиона современной либералистики.
Типичный представитель самого низшего дивизиона современной либералистики.
Я уже давно не обращаю внимания на "перлы" альтернативно одаренного. Нет смысла и отвечать
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