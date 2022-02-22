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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43613
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12044
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 11:44
#15
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Поздравляю вас россиянцы и россиянки,мигранты думающие что они россияне и россияне думающие как иммигрировать
Второй шаг уже сделан
Аннушка разлила масло
Принцип уже убил Фердинанда
Нападение на польскую станцию Глайвиц произошло
Дальше либо вялотекущая Абхазия
Либо комьпенский лес

Цитата:
гражданин СССР:
Россия не прогибается под западом как некоторые многовекторные

Россия никогда не прогибалась перед западом
Но постояно получала от него Пиз***й и разваливалась в итоге теряя территории и миллионы людей))

Цитата:
Козлов я:
Чисто русофобская статья с потугами на глубокий анализ.

Должны теперь с другого бока подать статью
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
844
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 11:45
#16
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Цитата:
Skeptic:
Историю он творит

Ещё покойный И.Тальков пел 30 лет назад,что не могут русские без войны.. Зачем? Почему не жить спокойно и в достатке?? Зачем эти мифические угрозы Запада и США?? Зачем народ держать за стадо и вливать в уши с телевизора про весь этот бред??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12044
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 11:46
#17
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Рубль сейчас так не просядет
Но если Россия начнет присоединение лугандонских республик
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
47
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 11:47
#18
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Ну всё трындец экономике Казахстана, опять.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
844
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 11:48
#19
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Цитата:
гражданин СССР:
не спросил совета у великого аналитика из Кустаная

Меня не надо спрашивать,а неплохо было бы спросить у своего народа,а не у кучки своих прихлебаев. Хотят ли русские войны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9172
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 11:57
#20
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Цитата:
abaika95:
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)

Если тут недвижимость будет в цене..
А если понизится, то не повезет тем, кто решил прикупить в России..
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
597
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 12:06
#21
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Цитата:
Сабыр:
Хотят ли русские войны

А что 8 лет на Донбассе? Не война? Не погибают мирные жители? Старики? Дети? Вот для того, что бы не было войны и признали республики. Чтобы не повадно было неонацистам безнаказанно обстреливать города и поселки. Ты еще скажи, что укронацики белые и пушистые. Не маршируют по Киеву с факелами и портретами бандеры. Не чествуют "героев" батальонов СС. Или тебе это не выгодно замечать?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14925
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:07
#22
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Цитата:
abaika95:
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)

А вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9172
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:09
#23
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Цитата:
Victor Yang:
вот зачем покупать квартиры в бесперспективной, как ты утверждаешь, стране? Или, всё-таки, веришь в дальнейший подъём?

Дело не в этом, просто те, кто решил уже уехать, быстрее уедет, продав тут квартиру по максимуму и купив там, если там будет кризис, по минимуму.
Просто повезет в денежном плане.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
844
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:23
#24
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Цитата:
Victor Yang:
веришь в дальнейший подъём?

Я думаю,сейчас вообще не надо ничего скупать из недвижки. Что у нас,что в РФ. Надо сидеть на опе ровно. Экономика РФ плавно пикирует вниз и наша после января будет долго приходить в себя и справится ли Президент с мафией-непонятно. Так что никому и никуда не надо переезжать.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
330
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:35
#25
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Эти соглашени Минска за неделю Украина могла выполнить. Там всего лишь федерализация. Всё остаётся на Украине. Нет, надо было 8 лет дураками себя показывать. Какое же терпение у Путина. США давно бы Украину разбомбили если бы были на месте России.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24332
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:41
#26
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Цитата:
abaika95:
То пару тысяч квартир в Челябинске казахстанцы точно скупят по дешовке)

И будут сдавать их - Беженцам.Готов - абайка?... :-o
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1808
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:47
#27
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Цитата:
abaika95:
Но постояно получала от него Пиз***й и разваливалась в итоге теряя территории и миллионы людей))

Опять местный либералиссимус все с ног на голову поставил. Даже читать уже неинтересно, просто переворачивай все наоборот. Тоска зеленая, никакого креатива. Типичный представитель самого низшего дивизиона современной либералистики.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
597
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 12:49
#28
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Цитата:
Маркс:
Типичный представитель самого низшего дивизиона современной либералистики.

Я уже давно не обращаю внимания на "перлы" альтернативно одаренного. Нет смысла и отвечать ;-)
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