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≡ С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43613
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 17.02.22 - 20:14
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С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику безвозвратного отлова бродячих животных, а регулировать их численность будут только стерилизацией за счет средств из госбюджета. Готова ли наша страна к такой гуманности?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2609
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 22.02.22 - 12:27
#15
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Цитата:
111:
бывший президент не понизил нас до двух баранов..


Вы может не помните: я помню точно, когда в 1996 году бывший президент говорил,(в ту пору было массовое отключение света: мы месяцами в деревне сидели без света, нам привозили на продажу с России б/у чабанские 1,5 кВт станции и этим спасались): - "...зачем нам нефть и газ - у нас степи бескрайние, будем пасти БАРАНОВ и этим жить, как жили наши предки...".
Так что и про баранов он говорил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2609
Re: С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 22.02.22 - 12:33
#16
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Цитата:
гражданин СССР:
такие живодерские замашки.


Не хочу казаться, в отличие от ДРУГИХ, тем кем являюсь на самом деле - какой есть такой есть: животных как и вы тоже люблю, но бродячих собак которые покусали меня и моего внука РАССТРЕЛЯЛ из винчестера среди белого дня и не только их, но и всех остальных бродячих собак, и НИКТО мне и слова не сказал, наоборот, сказали спасибо.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
597
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 22.02.22 - 12:43
#17
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Цитата:
ACROS:
но и всех остальных бродячих собак

А зачем же всех под одну гребенку? На меня НИКОГДА не нападали бродячие собаки. Может быть Ваш внучек кирпичом запульнул в собачку, глядя на дедушку с его идеологией
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
597
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
Отправлено: 22.02.22 - 12:44
#18
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Цитата:
ACROS:
Не хочу казаться, в отличие от ДРУГИХ, тем кем являюсь на самом деле

Спорить бесполезно, у нас разное видение действительности.
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