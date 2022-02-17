Отправлено: - 12:27

111:

бывший президент не понизил нас до двух баранов..

Цитата:Вы может не помните: я помню точно, когда в 1996 году бывший президент говорил,(в ту пору было массовое отключение света: мы месяцами в деревне сидели без света, нам привозили на продажу с России б/у чабанские 1,5 кВт станции и этим спасались): - "...зачем нам нефть и газ - у нас степи бескрайние, будем пасти БАРАНОВ и этим жить, как жили наши предки...".Так что и про баранов он говорил.