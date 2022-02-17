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С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
С 2 марта 2022 года в Казахстане должны прекратить практику...
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