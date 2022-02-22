Отправлено: - 01:21

Добринцофф:

он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать

Цитата:200 раз реально увеличивает наверно, наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой, тем более у тебя можно будет спросить что то там по нему