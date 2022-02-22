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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:16
Цитата:
Нее,он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать
111:
Там фоткать можно, есть адаптеры?
Там фоткать можно, есть адаптеры?
Нее,он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:20
Цитата:
Он нормально показывает,я специально выбирал,что бы и на небо и на город смотреть.
111:
Этот, вид не перевернутый или неперевернутый? На челестроне?
Этот, вид не перевернутый или неперевернутый? На челестроне?
Он нормально показывает,я специально выбирал,что бы и на небо и на город смотреть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:21
Цитата:
200 раз реально увеличивает наверно, наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.
Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой, тем более у тебя можно будет спросить что то там по нему
Добринцофф:
он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать
он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать
200 раз реально увеличивает наверно, наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.
Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой, тем более у тебя можно будет спросить что то там по нему
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:27
Самый оптимальный.
Бинокль конечно самый хороший не заменит никакой телескоп.
Бинокль конечно самый хороший не заменит никакой телескоп.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:31
Цитата:
У меня тут честно говоря с земли на город не очень удобно смотреть,вот на небо хорошо,засветки городской нет.
Цитата:
Если прям по хорошему,ляма 2 надо на мощный телескоп,но это очень дорого,а так для любителя вот такого вполне достаточно,читал отзывы МКС люди в него рассматривали,то же хочу поймать.
111:
наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.
наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.
У меня тут честно говоря с земли на город не очень удобно смотреть,вот на небо хорошо,засветки городской нет.
Цитата:
111:
Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой
Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой
Если прям по хорошему,ляма 2 надо на мощный телескоп,но это очень дорого,а так для любителя вот такого вполне достаточно,читал отзывы МКС люди в него рассматривали,то же хочу поймать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 04:36
О, телек включил.
22.02.22.
Ну не война, но признание новых или нового государства..
Наверно будет в 22.22..
22.02.22.
Ну не война, но признание новых или нового государства..
Наверно будет в 22.22..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 04:38
Цитата:
Там думаю до бесконечности, и еще надо будет по мировым обсерваториям бегать и смотреть..
Добринцофф:
Если прям по хорошему,ляма 2 надо на мощный телескоп
Если прям по хорошему,ляма 2 надо на мощный телескоп
Там думаю до бесконечности, и еще надо будет по мировым обсерваториям бегать и смотреть..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 05:38
Видим как радуется народ ДНР и ЛНР, как ликует, пуская салюты
Думаю Казахстан тоже обязан принять их беженцев, разделяя радость и помощь вместе с российскими братьями..
Путин все таки добил этот вопрос..
Думаю Казахстан тоже обязан принять их беженцев, разделяя радость и помощь вместе с российскими братьями..
Путин все таки добил этот вопрос..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 09:46
Неужели дожили до того времени, о котором писали фантасты? Или показывали в фантастических фильмах7
Редактировать генотип человека, чтобы рождались дети с заданными параметрами, тотальное управление с помощью технологий, цифровые паспорта с генетической информацией...
Хорошо это или плохо для человечества?
Редактировать генотип человека, чтобы рождались дети с заданными параметрами, тотальное управление с помощью технологий, цифровые паспорта с генетической информацией...
Хорошо это или плохо для человечества?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:01
Цитата:
Россия признала независимость ДНР и ЛНР: причины и последствия Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/6213a9339a794737fb19f793
[Исправлено: таноми52, 22.02.2022 - 10:04]
111:
Видим как радуется народ ДНР и ЛНР,
Видим как радуется народ ДНР и ЛНР,
Россия признала независимость ДНР и ЛНР: причины и последствия Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/6213a9339a794737fb19f793
[Исправлено: таноми52, 22.02.2022 - 10:04]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:03
Цитата:
Путин любит наверное красивые цифры: войну с Грузии начал 08.08.08., Донецк признал 22.02.2022. Символизм какой то.
Очевидно надо ждать что в 22.02.2022 в 22 часа 22 минуты что то произойдёт.
111:
Ну не война, но признание новых или нового государства.. Наверно будет в 22.22..
Ну не война, но признание новых или нового государства.. Наверно будет в 22.22..
Путин любит наверное красивые цифры: войну с Грузии начал 08.08.08., Донецк признал 22.02.2022. Символизм какой то.
Очевидно надо ждать что в 22.02.2022 в 22 часа 22 минуты что то произойдёт.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:08
Цитата:
Этому клоуну-комику нужно подать в отставку: ну не получается у него руководить государством, так же как и не получилось руководить Курганской областью комику Михаилу Евдокимову. Не их это дело: политика.
111:
Этому клоуну-комику нужно подать в отставку: ну не получается у него руководить государством, так же как и не получилось руководить Курганской областью комику Михаилу Евдокимову. Не их это дело: политика.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:22
Цитата:
А выбора то собственно у него и нет..
ACROS:
Этому клоуну-комику нужно подать в отставку:
Этому клоуну-комику нужно подать в отставку:
А выбора то собственно у него и нет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
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- Сообщений:
- 986
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:23
Цитата:
Тут одно из двух: либо "красивые" цифры любите вы, либо - сова и глобус.
Потому что формально военные действия в Грузии в 2008-м начались 7 августа в 23.30 с обстрела Цхинвала Грузией.
А указ о признании ДНР и ЛНР был подписан вчера, 21.02.2022.
ACROS:
любит наверное красивые цифры
любит наверное красивые цифры
Тут одно из двух: либо "красивые" цифры любите вы, либо - сова и глобус.
Потому что формально военные действия в Грузии в 2008-м начались 7 августа в 23.30 с обстрела Цхинвала Грузией.
А указ о признании ДНР и ЛНР был подписан вчера, 21.02.2022.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:28
Цитата:
Но не признали, только указ.
Yorik:
указ о признании ДНР и ЛНР был подписан вчера,
указ о признании ДНР и ЛНР был подписан вчера,
Но не признали, только указ.
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