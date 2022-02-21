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Маркс:

"По активности их узнаете кто они, но не воздастся им по делам их, так как не делают они дел никаких." (Маркс т.6 c.964)

Цитата:Приятно, что вы НАЧАЛИ цитирование великого основоположника марксизма-ленинизма, классика - он из моего комсомольско-коммунистического прошлого,