Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...

Отправлено: - 10:39

Клоун и аниматор Зеленский заявил, что не отдаст свои территории...

А как они могут быть его, если 8 лет они плевать хотели на народ, который там живет... Они не платили пенсии, пособия, зарплаты, отрезали от торговли и инфраструктуры....Украина сама отказалась от части своего народа! КАКИЕ ЕГО? Людям что остается делать? Отделяться и определяться будут ли они сами выгребать или потянутся к тем, кто протянет руку помощи.

Что-то ни прибалтика, ни европа, ни та же Украина не стали вывозить к себе детей, стариков и женщин от войны.... Ну это же их народ?