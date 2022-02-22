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≡ «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43610
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к гражданам заявил, что Кремль признает независимыми государствами самопровозглашенные сепаратистские образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, с которыми подписывает договоры о дружбе и сотрудничестве.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2602
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 10:17
#1
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Ну всё: российский народ обратно будет жить в нищете - все деньги уйдут на экономику этих донецких республик: войны не будет: и Путин и коллективный Запад НИКОГДА не начнут войну: - ведь если что Путин ударит и по Западу и не просто ударит, а ядерным оружием. Запад это знает и будет элементарно ССАТЬ перед Путиным:- будут комаринными укусами в виде санкции и эмбарго отвечать на его нападки.
Самое главное для нас: - если Запад в лице Украины ответит Путину, то мы в рамках договора ОДКБ будет юридически втянуты в эту бодягу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
«Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и «ЛНР» и готова ввести войска
Отправлено: 22.02.22 - 10:26
#2
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Цитата:
ACROS:
мы в рамках договора ОДКБ будет юридически втянуты в эту бодягу.

А нам тоже, деваться некуда.
Россия же ведь тоже, как оказалось, не зря нам помогла, ликвидировав 20 тысяч боевиков..
А потому нам теперь только с ней, только в одкб, только вперед, как скажет дорогой Владимир Путин..
Хех, разведка то ойропейская и мериканская давно учуяли, что что то не то..
Я то вот например не ожидал такого опять же, идеального шага со стороны Путина..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8260
Re: «Украина создана из русских земель». Россия признала «ДНР» и...
Отправлено: 22.02.22 - 10:39
#3
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Клоун и аниматор Зеленский заявил, что не отдаст свои территории...
А как они могут быть его, если 8 лет они плевать хотели на народ, который там живет... Они не платили пенсии, пособия, зарплаты, отрезали от торговли и инфраструктуры....Украина сама отказалась от части своего народа! КАКИЕ ЕГО? Людям что остается делать? Отделяться и определяться будут ли они сами выгребать или потянутся к тем, кто протянет руку помощи.
Что-то ни прибалтика, ни европа, ни та же Украина не стали вывозить к себе детей, стариков и женщин от войны.... Ну это же их народ?
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