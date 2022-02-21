Отправлено: - 09:44

abaika95:

Все пишут пишут пишут



abaika95:

А другие утверждают что пинок с ноги в живот женщины это норм



abaika95:

А в других странах за публикацию такого мнения если вдруг женщина окажется какой-нибудь чеченской национальности то заставляют извинятся за такие мнения



Цитата:Вот и дописались уже, что черное видится белым и дважды два стало равно пяти. Любое мнение должно быть подкреплено либо профессиональным дипломом, либо хотя бы какой-то обоснованной логикой. А давать трибуну всем подряд не то что не обязательно, а просто вредно для общества.Цитата:Женщина на войне со стороны противника такой же точно враг, как и мужчина. И не надо здесь опять показывать примеры либеральных заскоков сознания. Все мы знаем, как вы умеете любую ситуацию вывернуть мехом вовнутрь и найти даже в традиционных детских сказках нетрадиционный смысл.Цитата:А в других странах, благодаря стараниям ваших братьев либералов уже и не сразу поймешь, кто перед тобой находится. И как там быть во время чрезвычайных ситуаций? Пускать впереди себя врачей разведчиков? Так ведь и они сейчас вряд ли разберутся во всех этих гендерных многообразиях. Вот специально для вас посмотрел, есть такой тип Bigender — ощущающие себя в разное время то мужчиной, то женщиной. Вот ударишь вроде как мужика, а он в то время был женщиной. На самом деле все просто: ощущаешь себя женщиной - сиди дома, вари суп. А если ощущаешь себя мужчиной, даже если снаружи похож на женщину - иди на митинг и получай ногой в живот во время спецоперации, но тогда уж не плачь в интернетах, что тебя пнули не в то место.