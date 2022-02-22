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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:16
#9301
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Цитата:
111:
Там фоткать можно, есть адаптеры?

Нее,он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать :-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:20
#9302
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Цитата:
111:
Этот, вид не перевернутый или неперевернутый? На челестроне?

Он нормально показывает,я специально выбирал,что бы и на небо и на город смотреть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:21
#9303
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Цитата:
Добринцофф:
он простенький без наворотов,но при этом вполне нормальный для луны,планет,ну и девок с балкона можно разглядывать

200 раз реально увеличивает наверно, наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.
Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой, тем более у тебя можно будет спросить что то там по нему
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:27
#9304
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Самый оптимальный.
Бинокль конечно самый хороший не заменит никакой телескоп.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 01:31
#9305
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Цитата:
111:
наверно балконы с затоболовки и в костанае хорошо видны.

У меня тут честно говоря с земли на город не очень удобно смотреть,вот на небо хорошо,засветки городской нет.
Цитата:
111:
Да уд, денег если накоплю лишних, тоже постараюсь взять такой

Если прям по хорошему,ляма 2 надо на мощный телескоп,но это очень дорого,а так для любителя вот такого вполне достаточно,читал отзывы МКС люди в него рассматривали,то же хочу поймать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 04:36
#9306
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О, телек включил.
22.02.22.
Ну не война, но признание новых или нового государства..
Наверно будет в 22.22..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 04:38
#9307
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Цитата:
Добринцофф:
Если прям по хорошему,ляма 2 надо на мощный телескоп

Там думаю до бесконечности, и еще надо будет по мировым обсерваториям бегать и смотреть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 05:38
#9308
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Видим как радуется народ ДНР и ЛНР, как ликует, пуская салюты
Думаю Казахстан тоже обязан принять их беженцев, разделяя радость и помощь вместе с российскими братьями..
Путин все таки добил этот вопрос..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 09:46
#9309
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Неужели дожили до того времени, о котором писали фантасты? Или показывали в фантастических фильмах7
Редактировать генотип человека, чтобы рождались дети с заданными параметрами, тотальное управление с помощью технологий, цифровые паспорта с генетической информацией...
Хорошо это или плохо для человечества?

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:01
#9310
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Цитата:
111:
Видим как радуется народ ДНР и ЛНР,


Россия признала независимость ДНР и ЛНР: причины и последствия Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/politics/21/02/2022/6213a9339a794737fb19f793

[Исправлено: таноми52, 22.02.2022 - 10:04]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:03
#9311
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Цитата:
111:
Ну не война, но признание новых или нового государства.. Наверно будет в 22.22..


Путин любит наверное красивые цифры: войну с Грузии начал 08.08.08., Донецк признал 22.02.2022. Символизм какой то.
Очевидно надо ждать что в 22.02.2022 в 22 часа 22 минуты что то произойдёт.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:08
#9312
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Цитата:
111:


Этому клоуну-комику нужно подать в отставку: ну не получается у него руководить государством, так же как и не получилось руководить Курганской областью комику Михаилу Евдокимову. Не их это дело: политика.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:22
#9313
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Цитата:
ACROS:
Этому клоуну-комику нужно подать в отставку:

А выбора то собственно у него и нет..
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
986
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:23
#9314
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Цитата:
ACROS:
любит наверное красивые цифры

Тут одно из двух: либо "красивые" цифры любите вы, либо - сова и глобус.
Потому что формально военные действия в Грузии в 2008-м начались 7 августа в 23.30 с обстрела Цхинвала Грузией.
А указ о признании ДНР и ЛНР был подписан вчера, 21.02.2022.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9167
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 22.02.22 - 10:28
#9315
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Цитата:
Yorik:
указ о признании ДНР и ЛНР был подписан вчера,

Но не признали, только указ.
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