Re: Пекин-2022. Норвежский триумф, российское достижение и...

Отправлено: - 22:07

Цитата://Олимпийцы Казахстана, как и еще 61 сборная стран-участниц, остались на завершившихся Играх без наград.//



Очевидно, что девиз Пьера де Кубертона: "...главное - участие..." уже не актуален в современном коммерческом олимпийском движении.



Если спортсмен не претендует на медали, смысла его участия в Олимпиаде НЕТ.

Массовки - очень дорого обходятся по нынешним временам.



А, если какому то спортсмену так сильно охота поучаствовать - то пусть участвует, только: - или за свой счёт или за счёт щедрого спонсора.



Кроме стильной спортивной формы спортсмены из Казахстана НИЧЕМ не запомнились.