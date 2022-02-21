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≡ Пекин-2022. Норвежский триумф, российское достижение и передача олимпийского флага
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43609
Пекин-2022. Норвежский триумф, российское достижение и передача олимпийского флага
Отправлено: 21.02.22 - 22:07
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В заключительные два дня на зимней Олимпиаде в Пекине были разыграны последние 12 комплектов наград, в розыгрыше четырех из них приняли участие казахстанские спортсмены.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2595
Re: Пекин-2022. Норвежский триумф, российское достижение и...
Отправлено: 21.02.22 - 22:07
#1
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Цитата://Олимпийцы Казахстана, как и еще 61 сборная стран-участниц, остались на завершившихся Играх без наград.//

Очевидно, что девиз Пьера де Кубертона: "...главное - участие..." уже не актуален в современном коммерческом олимпийском движении.

Если спортсмен не претендует на медали, смысла его участия в Олимпиаде НЕТ.
Массовки - очень дорого обходятся по нынешним временам.

А, если какому то спортсмену так сильно охота поучаствовать - то пусть участвует, только: - или за свой счёт или за счёт щедрого спонсора.

Кроме стильной спортивной формы спортсмены из Казахстана НИЧЕМ не запомнились.
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