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≡ "Моя жена - родственница Бекпаганбетова, но дальняя" - По делу директора КТЭК продолжили допрос свидетелей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43609
"Моя жена - родственница Бекпаганбетова, но дальняя" - По делу директора КТЭК продолжили допрос свидетелей
Отправлено: 21.02.22 - 21:54
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В качестве свидетеля допросили и. о. начальника отдела снабжения ГКП "КТЭК" Армана МОЛДАГАЛИ. Он пояснил, что в теплокомпании с 2016 года, а до этого работал следователем. В КТЭК отслеживал сайт госзакупок и участие в тендерах.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2595
Re: "Моя жена - родственница Бекпаганбетова, но...
Отправлено: 21.02.22 - 21:54
#1
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Цитата://о родстве с Бекпаганбетовым//

Цитата://является племянницей Бекпанбетова//

Это один и тот же человек ??

Семейственность и клановость - выдаёт в нём южного человека.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15355
Re: "Моя жена - родственница Бекпаганбетова, но...
Отправлено: 21.02.22 - 23:16
#2
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Цитата:
Когда разыгрывался тендер по монтажу труб на котельной № 2, дважды никто не вышел на тендер, - пояснил Молдагали а суде. - Поэтому заключили прямой договор с ТОО "Алатау Строй-2009".

Все что нужно знать о системе госзакупок. :lol:
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