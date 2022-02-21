Отправлено: - 23:16

Когда разыгрывался тендер по монтажу труб на котельной № 2, дважды никто не вышел на тендер, - пояснил Молдагали а суде. - Поэтому заключили прямой договор с ТОО "Алатау Строй-2009".

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