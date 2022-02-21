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111: Давно пора,

Цитата:Самое главное: - это НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания - то есть что бы каждый ГОС.ЧИНОВНИК ушедший с прежней работы и наделавший там "делов" твёрдо знал: - хоть через пять, десять, двадцать и более лет, если по его вине пострадали люди, был нанесён ущерб государству , бизнесу, совершено коррупционное преступление - он будет предан суду и понесёт НАКАЗАНИЕ в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.Вакханалия беззакония и безответственности, творимая сейчас чиновниками - это последствия системы, созданной прежним коррумпированным режимом власти.