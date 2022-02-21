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≡ Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43609
Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 12:44
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В Нур-Султане задержали бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова. Его подозревают в бездействии по службе. Информацию о задержании Бектанова подтвердили в в Генпрокуратуре.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24326
Re: Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 12:44
#1
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А я вам что говорил? Вчера... 8-) :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9141
Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 12:48
#2
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Давно пора, всех тех, кто в танки по интернету научился воевать..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2595
Re: Бывшего министра обороны Мурата Бектанова задержали
Отправлено: 21.02.22 - 21:31
#3
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Цитата:
111: Давно пора,


Самое главное: - это НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания - то есть что бы каждый ГОС.ЧИНОВНИК ушедший с прежней работы и наделавший там "делов" твёрдо знал: - хоть через пять, десять, двадцать и более лет, если по его вине пострадали люди, был нанесён ущерб государству , бизнесу, совершено коррупционное преступление - он будет предан суду и понесёт НАКАЗАНИЕ в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.

Вакханалия беззакония и безответственности, творимая сейчас чиновниками - это последствия системы, созданной прежним коррумпированным режимом власти.
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