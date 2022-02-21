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О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
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Я робот(Пользователи)
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О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:07
Кандидатов в общественный совет Костанайской области рабочая группа отбирала три дня - 16-го, 17-го и 18 февраля. Встречи проходили в областном профсоюзном центре. Всего на 26 мест в совете претендовали 63 человека, большинство - костанайцы.
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О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 15:06
Цитата:
Сразу видна школа КПСС... Даты съездов, небось, до сих пор помнят.
Георгий ГОВОРОВ:
Они спрашивали и об этом
Они спрашивали и об этом
Сразу видна школа КПСС... Даты съездов, небось, до сих пор помнят.
(Полноправные пользователи)
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Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 15:14
Мертвые увидели живого)
(Полноправные пользователи)
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Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 16:41
"Общественные советы - это грязные перчатки, которыми власть обтирает свои поганые инициативы" (Бондаренко Н.Н.).
(Полноправные пользователи)
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О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:23
Цитата:
О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу. Будь то мнение о временных поясах от двоечников, открывавших учебник географии только для сворачивания козьих ножек или мнение серийных убийц-психопатов о ценности человеческих жизней. Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?
abaika95:
Мнение на мнение
Мнение на мнение
О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу. Будь то мнение о временных поясах от двоечников, открывавших учебник географии только для сворачивания козьих ножек или мнение серийных убийц-психопатов о ценности человеческих жизней. Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:29
Цитата:
Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.
abaika95:
фермерам удобнее сегодняшнее время
фермерам удобнее сегодняшнее время
Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 17:39
А чё они все туда хотят?Сколько там зп?
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:46
Цитата:
Ну вам же дают тут высказывать мнение
И нг разрешают транслировать ваше мнение публично
И самому нг дают же возможность транслировать свое мнение
А могли объявить иностранными агентами и забыть как ненужную безделушку
Но нет
Вы пишите
Ильяс За вас пишет
Серый вол из Питера пишет
Все пишут пишут пишут
Мнения мнения мнения мнения)))
Чем плохо? Или хотите цензуру?
Цитата:
А другие утверждают что пинок с ноги в живот женщины это норм
А в других странах за публикацию такого мнения если вдруг женщина окажется какой-нибудь чеченской национальности то заставляют извинятся за такие мнения
А где-то двери выбивают и убивают в квартирах если вдруг оказалось бы что женщина оказалась сотрудником белорусского КГБ)))
А у нас вам просто мило доказывают что вы лицемер
Вот и всё))Цитата:
Ну дык регион у нас аграрный
Не аптекарский
Не депутатский
Не внукский
И уже точно не рекламно-гражданско-журналисткий
Поэтому мнение профильных работяг важнее или нет?
Маркс:
О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу
О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу
Ну вам же дают тут высказывать мнение
И нг разрешают транслировать ваше мнение публично
И самому нг дают же возможность транслировать свое мнение
А могли объявить иностранными агентами и забыть как ненужную безделушку
Но нет
Вы пишите
Ильяс За вас пишет
Серый вол из Питера пишет
Все пишут пишут пишут
Мнения мнения мнения мнения)))
Чем плохо? Или хотите цензуру?
Цитата:
Маркс:
Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?
Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?
А другие утверждают что пинок с ноги в живот женщины это норм
А в других странах за публикацию такого мнения если вдруг женщина окажется какой-нибудь чеченской национальности то заставляют извинятся за такие мнения
А где-то двери выбивают и убивают в квартирах если вдруг оказалось бы что женщина оказалась сотрудником белорусского КГБ)))
А у нас вам просто мило доказывают что вы лицемер
Вот и всё))Цитата:
Skeptic:
Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.
Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.
Ну дык регион у нас аграрный
Не аптекарский
Не депутатский
Не внукский
И уже точно не рекламно-гражданско-журналисткий
Поэтому мнение профильных работяг важнее или нет?
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:55
Цитата:
Человеку пассионарному очень хочется не чувствовать себя г***м
И быть причастным к каким либо изменениям
Кто-то хочет города строить а сам работает дворником
Кто-то хочет решать вопросы спецслужб но работает в Макдональдсе
Кто-то хочет просто руководить но работает журналистом
А политические лифты у нас слабо работают
Гражданского самоуправления вообще почти нет
Вот все пассионарии и цепляются за такую возможность залезть в какие либо организации чтобы быть причастным к каким либо изменениям а больше всего к власти при этом не отвечая за последствия
Вот общественный совет как раз такая отдушина созданная чтобы собирать таких людей под одной крышей,где можно советовать но не делать,можно предлагать но не отвечать за свои предложения))
Но как говорится "никогда такого не было,но мы опять изобрели Юджина"))
В итоге в общественный совет принимают всех нужных а пассионарии остаются за бортом
Потом удивляемся а че это за крикуны на площади толпу заводят? Вот эти вот и заводят,кого вы вовремя "не замарали" общественной деятельностью
Добринцофф:
А чё они все туда хотят?Сколько там зп?
А чё они все туда хотят?Сколько там зп?
Человеку пассионарному очень хочется не чувствовать себя г***м
И быть причастным к каким либо изменениям
Кто-то хочет города строить а сам работает дворником
Кто-то хочет решать вопросы спецслужб но работает в Макдональдсе
Кто-то хочет просто руководить но работает журналистом
А политические лифты у нас слабо работают
Гражданского самоуправления вообще почти нет
Вот все пассионарии и цепляются за такую возможность залезть в какие либо организации чтобы быть причастным к каким либо изменениям а больше всего к власти при этом не отвечая за последствия
Вот общественный совет как раз такая отдушина созданная чтобы собирать таких людей под одной крышей,где можно советовать но не делать,можно предлагать но не отвечать за свои предложения))
Но как говорится "никогда такого не было,но мы опять изобрели Юджина"))
В итоге в общественный совет принимают всех нужных а пассионарии остаются за бортом
Потом удивляемся а че это за крикуны на площади толпу заводят? Вот эти вот и заводят,кого вы вовремя "не замарали" общественной деятельностью
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 18:33
Цитата:
Тем не менее все эти общественные советы,совещания и прочая лабудень ,отнимают уйму времени,хотелось бы знать участие в них как то оплачивается,или они все туда за идею идут?
abaika95:
Человеку пассионарному очень хочется не чувствовать себя г***м
Человеку пассионарному очень хочется не чувствовать себя г***м
Тем не менее все эти общественные советы,совещания и прочая лабудень ,отнимают уйму времени,хотелось бы знать участие в них как то оплачивается,или они все туда за идею идут?
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 18:45
Цитата:
Никак не оплачивается.
Добринцофф:
как то оплачивается
как то оплачивается
Никак не оплачивается.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 2591
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 20:28
Цитата:
За идею- это я точно знаю. Вопрос только в том, что понимать под ИДЕЕЙ: - решать СВОИ личные вопросы; быть поближе к ВЛАСТЯМ, что бы обратно же решать СВОИ вопросы;
В принципе всякие общественные советы; НПП "Атамекен" и так далее, они АБСАЛЮТНО НЕ НУЖНЫ:
- что такое общественный совет - это некая прослойка общественно-активных людей между народом и депутатским корпусом и
- что такое НПП "Атамекен" - тоже некая прослойка из бывших неудачных-лузеров парт. и гос. функционеров основная задача которых, чисто халдейская - это приём документов от "обиженных" предпринимателей и передать их или в суд или в акиматы.
Создав эти общественные структуры государство расписалось в том что:
1) депутаты и парламентаризм в Казахстане - это чисто фейковые, имиджевые организации, где связь с электоратом полностью отсутствует и вся деятельность депутатов разных уровней - это чистый воды ФОРМАЛИЗМ.
2) если бы суды в Казахстане были полностью НЕЗАВИСИМЫ и АВТОНОМНЫ и служили только и только ЗАКОНУ - то и надобность в структурах подобные НПП "Атамекен", как излишнего надуманно-промежуточного звена созданного в угоду члену "семьи" была бы не нужна. Зачем куда то ходить, предпринимателю: - собрал документы и в суд прямиком и сам.
И таких общественно и якобы значимых организации созданные в годы прежнего режима власти, в стране хватает, например: фейкова-имиджевая Ассамблея Народов Казахстана - создаётся впечатление, там только - пляшут и поют и одеваются в свои национальные одежды..
[Исправлено: ACROS, 21.02.2022 - 20:58]
Добринцофф:
они все туда за идею идут?
они все туда за идею идут?
За идею- это я точно знаю. Вопрос только в том, что понимать под ИДЕЕЙ: - решать СВОИ личные вопросы; быть поближе к ВЛАСТЯМ, что бы обратно же решать СВОИ вопросы;
В принципе всякие общественные советы; НПП "Атамекен" и так далее, они АБСАЛЮТНО НЕ НУЖНЫ:
- что такое общественный совет - это некая прослойка общественно-активных людей между народом и депутатским корпусом и
- что такое НПП "Атамекен" - тоже некая прослойка из бывших неудачных-лузеров парт. и гос. функционеров основная задача которых, чисто халдейская - это приём документов от "обиженных" предпринимателей и передать их или в суд или в акиматы.
Создав эти общественные структуры государство расписалось в том что:
1) депутаты и парламентаризм в Казахстане - это чисто фейковые, имиджевые организации, где связь с электоратом полностью отсутствует и вся деятельность депутатов разных уровней - это чистый воды ФОРМАЛИЗМ.
2) если бы суды в Казахстане были полностью НЕЗАВИСИМЫ и АВТОНОМНЫ и служили только и только ЗАКОНУ - то и надобность в структурах подобные НПП "Атамекен", как излишнего надуманно-промежуточного звена созданного в угоду члену "семьи" была бы не нужна. Зачем куда то ходить, предпринимателю: - собрал документы и в суд прямиком и сам.
И таких общественно и якобы значимых организации созданные в годы прежнего режима власти, в стране хватает, например: фейкова-имиджевая Ассамблея Народов Казахстана - создаётся впечатление, там только - пляшут и поют и одеваются в свои национальные одежды..
[Исправлено: ACROS, 21.02.2022 - 20:58]
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