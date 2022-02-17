Отправлено: - 17:51

elektron:

В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых.

KOS77:

Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.?



KOS77:

Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?



Цитата:Чаевые - это совсем другое. Вдруг официант прольет клиенту соус на скатерть или палец макнет в тарелку, зачем же такое обслуживание оплачивать дополнительно?Цитата:Видимо есть функционал самообслуживания, который просто не озвучивают. Наверное, можно самому сходить на кухню, заказать и принести еду. Ну и убрать за собой, как раньше в столовых. На самом деле тупо сбацали обязательные чаевые, чтобы никто не кидал предъявы официанту и не откашивал от доп-оплаты. Цитата:Вот это интересно, ведь в чеке должно быть все математически правильно. Уменьшение суммы не может зависеть от выноса, ведь блюда до стола были доставлены. Да и на вынос блюда нужно запаковывать, а это дополнительная нагрузка. С чеком явно какой-то косячок вышел.