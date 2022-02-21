Отправлено: - 17:46

Маркс:

О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу

Маркс:

Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?

Skeptic:

Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.

Цитата:Ну вам же дают тут высказывать мнениеИ нг разрешают транслировать ваше мнение публичноИ самому нг дают же возможность транслировать свое мнениеА могли объявить иностранными агентами и забыть как ненужную безделушкуНо нетВы пишитеИльяс За вас пишетСерый вол из Питера пишетВсе пишут пишут пишутМнения мнения мнения мнения)))Чем плохо? Или хотите цензуру?Цитата:А другие утверждают что пинок с ноги в живот женщины это нормА в других странах за публикацию такого мнения если вдруг женщина окажется какой-нибудь чеченской национальности то заставляют извинятся за такие мненияА где-то двери выбивают и убивают в квартирах если вдруг оказалось бы что женщина оказалась сотрудником белорусского КГБ)))А у нас вам просто мило доказывают что вы лицемерВот и всё))Цитата:Ну дык регион у нас аграрныйНе аптекарскийНе депутатскийНе внукскийИ уже точно не рекламно-гражданско-журналисткийПоэтому мнение профильных работяг важнее или нет?