Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Место контрастов
Место контрастов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43607
Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:04
Мы с приятелем еду расцениваем именно так: как удовольствие. Во всяком случае, тогда, когда выбираемся куда-нибудь. Не в столовую, быстро зажевать напряг первой половины рабочего дня, а туда, где можно с комфортом посидеть в красивом интерьере и съесть что-нибудь этакое, не дежурное. А про костанайский Loft в газетах уже писали, восторгались.
Читать статью
Читать статью
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24325
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:04
Теперь, знаю, где будет -
обедать, Юлия...
обедать, Юлия...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8732
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:23
//из которых на 10-процентную надбавку пришлось 765 тенге. Обычно эти проценты называются «за обслуживание». Никогда не понимала их смысла.//
Это обще принятое во многих странах, где на чаевые не расчитывают.
В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых. В Италии например, примерно такой же процент берут за посуду(ложки, вилки, ножи), хотя и от чаевых не откажутся.
Это обще принятое во многих странах, где на чаевые не расчитывают.
В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых. В Италии например, примерно такой же процент берут за посуду(ложки, вилки, ножи), хотя и от чаевых не откажутся.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 861
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:38
Цитата:
Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.? Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?
Обычно эти проценты называются «за обслуживание». Никогда не понимала их смысла.
Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.? Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2381
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 09:30
Цитата:
была я там ужо.
drakon:
Теперь, знаю, где будет - обедать, Юлия...
Теперь, знаю, где будет - обедать, Юлия...
была я там ужо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 14.11.07
- Сообщений:
- 2127
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 10:44
Цитата: "еду расцениваем именно так: как удовольствие"
Ну, за 14,5к я бы и дома от еды получил не меньшее удовольствие :)
Ну, за 14,5к я бы и дома от еды получил не меньшее удовольствие :)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 9141
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 12:54
Ниче, прикольно..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 840
Re: Место контрастов
Отправлено: 21.02.22 - 15:30
Оч вкусное заведение. Места маловато конечно,но вкуснее чем здесь нету мест. Или на одном уровне с террой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2381
Re: Место контрастов
Отправлено: 21.02.22 - 17:37
Цитата:
что, правда что ли? сам то веришь в то, что написал?
Сабыр:
но вкуснее чем здесь нету мест. Или на одном уровне с террой.
но вкуснее чем здесь нету мест. Или на одном уровне с террой.
что, правда что ли? сам то веришь в то, что написал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1803
Место контрастов
Отправлено: 21.02.22 - 17:51
Цитата:
Чаевые - это совсем другое. Вдруг официант прольет клиенту соус на скатерть или палец макнет в тарелку, зачем же такое обслуживание оплачивать дополнительно?
Цитата:
Видимо есть функционал самообслуживания, который просто не озвучивают. Наверное, можно самому сходить на кухню, заказать и принести еду. Ну и убрать за собой, как раньше в столовых. На самом деле тупо сбацали обязательные чаевые, чтобы никто не кидал предъявы официанту и не откашивал от доп-оплаты. Цитата:
Вот это интересно, ведь в чеке должно быть все математически правильно. Уменьшение суммы не может зависеть от выноса, ведь блюда до стола были доставлены. Да и на вынос блюда нужно запаковывать, а это дополнительная нагрузка. С чеком явно какой-то косячок вышел.
elektron:
В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых.
В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых.
Чаевые - это совсем другое. Вдруг официант прольет клиенту соус на скатерть или палец макнет в тарелку, зачем же такое обслуживание оплачивать дополнительно?
Цитата:
KOS77:
Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.?
Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.?
Видимо есть функционал самообслуживания, который просто не озвучивают. Наверное, можно самому сходить на кухню, заказать и принести еду. Ну и убрать за собой, как раньше в столовых. На самом деле тупо сбацали обязательные чаевые, чтобы никто не кидал предъявы официанту и не откашивал от доп-оплаты. Цитата:
KOS77:
Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?
Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?
Вот это интересно, ведь в чеке должно быть все математически правильно. Уменьшение суммы не может зависеть от выноса, ведь блюда до стола были доставлены. Да и на вынос блюда нужно запаковывать, а это дополнительная нагрузка. С чеком явно какой-то косячок вышел.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать