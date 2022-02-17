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≡ Место контрастов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43607
Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:04
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Мы с приятелем еду расцениваем именно так: как удовольствие. Во всяком случае, тогда, когда выбираемся куда-нибудь. Не в столовую, быстро зажевать напряг первой половины рабочего дня, а туда, где можно с комфортом посидеть в красивом интерьере и съесть что-нибудь этакое, не дежурное. А про костанайский Loft в газетах уже писали, восторгались.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24325
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:04
#1
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Теперь, знаю, где будет -
обедать, Юлия... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8732
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:23
#2
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//из которых на 10-процентную надбавку пришлось 765 тенге. Обычно эти проценты называются «за обслуживание». Никогда не понимала их смысла.//
Это обще принятое во многих странах, где на чаевые не расчитывают.
В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых. В Италии например, примерно такой же процент берут за посуду(ложки, вилки, ножи), хотя и от чаевых не откажутся. ;-)
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
861
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 00:38
#3
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Цитата:
Обычно эти проценты называются «за обслуживание». Никогда не понимала их смысла.

Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.? Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2381
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 09:30
#4
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Цитата:
drakon:
Теперь, знаю, где будет - обедать, Юлия...

была я там ужо.
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2127
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 10:44
#5
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Цитата: "еду расцениваем именно так: как удовольствие"
Ну, за 14,5к я бы и дома от еды получил не меньшее удовольствие :)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9141
Re: Место контрастов
Отправлено: 17.02.22 - 12:54
#6
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Ниче, прикольно..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
840
Re: Место контрастов
Отправлено: 21.02.22 - 15:30
#7
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Оч вкусное заведение. Места маловато конечно,но вкуснее чем здесь нету мест. Или на одном уровне с террой.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2381
Re: Место контрастов
Отправлено: 21.02.22 - 17:37
#8
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Цитата:
Сабыр:
но вкуснее чем здесь нету мест. Или на одном уровне с террой.

что, правда что ли? сам то веришь в то, что написал?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1803
Место контрастов
Отправлено: 21.02.22 - 17:51
#9
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Цитата:
elektron:
В Германии такого не встречал, но принято 10-15% от чека оставлять официанту в качестве чаевых.

Чаевые - это совсем другое. Вдруг официант прольет клиенту соус на скатерть или палец макнет в тарелку, зачем же такое обслуживание оплачивать дополнительно?
Цитата:
KOS77:
Также не понимаю "% за обслуживание", если формат заведения предполагает обслуживание, то почему оно оплачивается дополнительно? Почему не включают в таком случае в счёт отдельно, работу повара, техперсонала и т.п.?

Видимо есть функционал самообслуживания, который просто не озвучивают. Наверное, можно самому сходить на кухню, заказать и принести еду. Ну и убрать за собой, как раньше в столовых. На самом деле тупо сбацали обязательные чаевые, чтобы никто не кидал предъявы официанту и не откашивал от доп-оплаты. Цитата:
KOS77:
Что-то математика у меня не сходится по чеку, 10% от суммы за вынос каких блюд взяли?

Вот это интересно, ведь в чеке должно быть все математически правильно. Уменьшение суммы не может зависеть от выноса, ведь блюда до стола были доставлены. Да и на вынос блюда нужно запаковывать, а это дополнительная нагрузка. С чеком явно какой-то косячок вышел.
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