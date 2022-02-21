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≡ О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43607
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:07
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Кандидатов в общественный совет Костанайской области рабочая группа отбирала три дня - 16-го, 17-го и 18 февраля. Встречи проходили в областном профсоюзном центре. Всего на 26 мест в совете претендовали 63 человека, большинство - костанайцы.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
117
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 15:06
#15
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Они спрашивали и об этом

:lol: :lol: :lol: Сразу видна школа КПСС... Даты съездов, небось, до сих пор помнят.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
46
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 15:14
#16
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Мертвые увидели живого)
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
274
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 16:41
#17
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"Общественные советы - это грязные перчатки, которыми власть обтирает свои поганые инициативы" (Бондаренко Н.Н.).
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1803
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:23
#18
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Цитата:
abaika95:
Мнение на мнение

О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу. Будь то мнение о временных поясах от двоечников, открывавших учебник географии только для сворачивания козьих ножек или мнение серийных убийц-психопатов о ценности человеческих жизней. Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
117
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:29
#19
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Цитата:
abaika95:
фермерам удобнее сегодняшнее время

Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8489
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 17:39
#20
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А чё они все туда хотят?Сколько там зп?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12040
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:46
#21
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Цитата:
Маркс:
О! Какое чудесное проявление либерализма. Любому противоположному мнению нужно дать дорогу

Ну вам же дают тут высказывать мнение
И нг разрешают транслировать ваше мнение публично
И самому нг дают же возможность транслировать свое мнение
А могли объявить иностранными агентами и забыть как ненужную безделушку
Но нет
Вы пишите
Ильяс За вас пишет
Серый вол из Питера пишет
Все пишут пишут пишут
Мнения мнения мнения мнения)))
Чем плохо? Или хотите цензуру?
Цитата:
Маркс:
Умные утверждают, что два умножить на два равно четырем, а альтернативно одаренные считают, что это не так. Ну а что, мнение на мнение, какие тут сомнения?

А другие утверждают что пинок с ноги в живот женщины это норм
А в других странах за публикацию такого мнения если вдруг женщина окажется какой-нибудь чеченской национальности то заставляют извинятся за такие мнения
А где-то двери выбивают и убивают в квартирах если вдруг оказалось бы что женщина оказалась сотрудником белорусского КГБ)))
А у нас вам просто мило доказывают что вы лицемер
Вот и всё))Цитата:
Skeptic:
Крестьяне в принципе на часы не смотрят. Они по солнцу живут. Ибо коров доить надо не по расписанию чиновников, а по их природным часам.

Ну дык регион у нас аграрный
Не аптекарский
Не депутатский
Не внукский
И уже точно не рекламно-гражданско-журналисткий
Поэтому мнение профильных работяг важнее или нет?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12040
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 17:55
#22
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Цитата:
Добринцофф:
А чё они все туда хотят?Сколько там зп?

Человеку пассионарному очень хочется не чувствовать себя г***м
И быть причастным к каким либо изменениям
Кто-то хочет города строить а сам работает дворником
Кто-то хочет решать вопросы спецслужб но работает в Макдональдсе
Кто-то хочет просто руководить но работает журналистом
А политические лифты у нас слабо работают
Гражданского самоуправления вообще почти нет
Вот все пассионарии и цепляются за такую возможность залезть в какие либо организации чтобы быть причастным к каким либо изменениям а больше всего к власти при этом не отвечая за последствия
Вот общественный совет как раз такая отдушина созданная чтобы собирать таких людей под одной крышей,где можно советовать но не делать,можно предлагать но не отвечать за свои предложения))
Но как говорится "никогда такого не было,но мы опять изобрели Юджина"))
В итоге в общественный совет принимают всех нужных а пассионарии остаются за бортом
Потом удивляемся а че это за крикуны на площади толпу заводят? Вот эти вот и заводят,кого вы вовремя "не замарали" общественной деятельностью
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8489
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 18:33
#23
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Цитата:
abaika95:
Человеку пассионарному очень хочется не чувствовать себя г***м

Тем не менее все эти общественные советы,совещания и прочая лабудень ,отнимают уйму времени,хотелось бы знать участие в них как то оплачивается,или они все туда за идею идут?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
117
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 18:45
#24
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Цитата:
Добринцофф:
как то оплачивается

Никак не оплачивается.
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