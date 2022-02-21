Отправлено: - 12:24

Victor Yang:

из сухого молока изготавливать питьевое очень невыгодно - это нужно сначала его получить путем выпаривания цельного молока, а потом снова развести - затраты в несколько раз больше получаются.

Victor Yang:

Как сын с РВП решил уже?

Цитата:Когда сырьё летом дешёвое, и его избыток, тогда и делают сухое. Чтобы лишнее молоко не утилизировать.Если даже в розницу в магазине купить сухое молоко и развести, оно будет дешевле магазинного. Не говоря про опт.Цитата:Прописал я его. Неделю ждал выписку из егрн. Потом пробились в живой очереди к инспектору, чтобы выписать штраф. Потом далеко за городом на Киевском шоссе в живой очереди достоялись к тому же инспектору ( она работает по очереди в разных местах), чтобы прописать сына. Дурдом. Ещё и таджики ломанулись тысячами делать гражданство и рвп, потому что в области решили не выдавать мигрантам патенты на транспорте, в торговле и общепите. Очереди с ночи.Теперь если сын получит гражданство, нужно будет опять ехать прописывать. Но там легче будет по электронной очереди ч мфц в городе, а не в уфмс за почти 20 км от Обнинска с живыми очередями.