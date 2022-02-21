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≡ О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43607
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 12:07
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Кандидатов в общественный совет Костанайской области рабочая группа отбирала три дня - 16-го, 17-го и 18 февраля. Встречи проходили в областном профсоюзном центре. Всего на 26 мест в совете претендовали 63 человека, большинство - костанайцы.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
115
О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в общественный совет прошли собеседование
Отправлено: 21.02.22 - 15:06
#15
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Они спрашивали и об этом

:lol: :lol: :lol: Сразу видна школа КПСС... Даты съездов, небось, до сих пор помнят.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
46
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 15:14
#16
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Мертвые увидели живого)
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
274
Re: О природном времени, ОСИ и январских событиях - Кандидаты в...
Отправлено: 21.02.22 - 16:41
#17
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"Общественные советы - это грязные перчатки, которыми власть обтирает свои поганые инициативы" (Бондаренко Н.Н.).
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